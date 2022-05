Ucraina, ultime notizie. Azovstal, evacuati 264 militari ucraini. Bombe russe su base militare a Leopoli

9:55 Cremlino: le azioni occidentali contro la Russia sono una guerra

«Le azioni dei Paesi occidentali nei confronti della Russia sono una guerra, sarebbe più corretto ora indicare i Paesi non amici come ostili». Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov riportato dall’agenzia russa Interfax. «L’esistenza stessa della Russia è irritante per l’Occidente, il mondo occidentale è pronto a fare di tutto perché la Federazione non viva come vuole. Gli Stati Uniti si comportano in maniera ostile nei confronti della Russia», ha affermato sempre il portavoce del Cremlino, secondo quanto riporta l’agenzia russa Tass. «Il Paese perde la sua sovranità se non difende fermamente i suoi interessi», ha aggiunto, «la Russia è sicura della sua vittoria e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, è sicura che tutto andrà bene».