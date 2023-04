Ucraina, negli Usa caccia alla talpa dopo la fuga di carte top secret. Nei documenti dettagli su attacchi hacker filorussi e aiuti

13:56 Berlino, «possibile vietare l’ingresso agli atleti russi»

Nel caso di riammissione alle competizioni internazionali, gli atleti provenienti dalla Russia potranno vedersi vietato un eventuale ingresso in Germania. “I paesi in cui si svolgono grandi eventi sportivi non sono impotenti. Possono regolare attraverso il rilascio dei visti se i russi possono effettivamente partecipare”, ha detto Nancy Faeser, ministra tedesca dell’Interno e responsabile per lo Sport, parlando con i media del gruppo Funke. “Se in Germania organizziamo competizioni internazionali, allora possiamo agire di conseguenza. Noi avremo in questo caso sempre una posizione chiara” ha aggiunto Faeser, che fa parte della Spd del cancelliere Olaf Scholz. Il Comitato olimpico internazionale aveva recentemente consigliato di permettere agli atleti russi e bielorussi di partecipare agli eventi sportivi con bandiera neutra, a patto che non sostengano attivamente l’invasione dell’Ucraina e non abbiano legami con il mondo militare. Già allora Faeser aveva risposto che una simile misura “offre a Putin un palcoscenico di propaganda e significherebbe tradire tutti i valori dello sport”, sottolineando che sarebbe “assolutamente inaccettabile che gli sportivi ucraini si trovino di fronte ad atleti che gareggiano per un paese che uccide così tanti civili in Ucraina”.