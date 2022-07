Raid sul carcere di Olenivka, Onu pronto a indagare

9:45 Mosca si appella a volontari per combattere al fronte

Mosca sta reclutando migliaia di volontari in tutto il Paese per rimpolpare gli eserciti per combattere in quella che il presidente russo Vladimir Putin ha definito ’l’operazione militare speciale’ in Ucraina. Da Murmansk, nel Circolo Polare Artico, a Perm, negli Urali, e a Primorsky Krai, nell’Estremo Oriente russo, è stato lanciato un appello sia al patriottismo che ai portafogli dei russi e l’esperienza militare non sempre viene richiesta, scrive la Cnn online. In totale, secondo gli analisti, potrebbero essere mobilitati più di 30.000 volontari per integrare i ranghi russi impoveriti da cinque mesi di combattimenti soprattutto nella regione orientale del Donbass, dove probabilmente sarà inviata la maggior parte dei volontari.