Ucraina, città sotto le bombe. Zelensky: resistenza feroce. Oggi secondo round negoziale

Potenti esplosioni sono state udite nella notte a Kiev e in altre città dell’Ucraina, a otto giorni dall’inizio della guerra. Secondo la Bbc, almeno quattro forti esplosioni si sono registrate intorno alle 3 ora locale nella capitale, ma non è chiaro quali fossero gli obiettivi né se ci siano persone colpite. Così a Kiev nella notte sono tornate a suonare le sirene antiaeree con gli abitanti invitati a mettersi al riparo, come ha riportato l’agenzia Unian. I media locali hanno anche riferito di combattimenti alla periferia di Kiev. «Il nemico sta cercando di sfondare», ha scritto nelle scorse ore su Telegram il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko.

Zelensky: «La resistenza sarà feroce»

Torna a farsi sentire, sempre con un video affidato al suo canale Telegram, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. E stavolta parla ai russi: «Qui non avrete pace, non avrete da mangiare, non avrete un momento di calma». Ci sarà solo, ha incalzato, una «resistenza tanto agguerrita che ricorderanno per sempre che non rinunceremo a ciò che è nostro». Dall’inizio dell’invasione, ha rivendicato, l’Ucraina ha sventato i piani che il «nemico» preparava da anni. Stando al presidente ucraino, sarebbero morti circa 9mila russi. Secondo Zelensky è basso il morale delle truppe russe e ogni giorno soldati russi vengono fatti prigionieri. «E dicono solo una cosa: non sanno perché sono qui».

Già un milione di profughi

Si terrà in giornata il secondo round dei negoziati tra Russia e Ucraina, previsto nella foresta tra Polonia e Bielorussia. Sul tavolo c’è «il cessate il fuoco», assicura Mosca. Kiev avverte che non accetterà ultimatum dal Cremlino. Finora ci sarebbero almeno 2mila vittime civili, secondo il governo ucraino. Almeno 277 quelle accertate dall’Onu, che parla di un milione di profughi. Sotto le bombe a Kharkiv morta anche un’osservatrice Osce; colpite in città tre scuole e la cattedrale. La Russia ammette 500 vittime tra i suoi soldati. Le truppe di Mosca hanno conquistato Kherson. I profughi sarebbero già un milione.

L’Onu condanna la Russia

L’Assemblea generale Onu ha adottato una risoluzione che deplora l’invasione russa dell’Ucraina e condanna le minacce nucleari di Mosca. La Cina tra i 35 paesi che si sono astenuti. Il presidente americano Joe Biden parla di «voto storico che mette a nudo l’isolamento di Putin». Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov minaccia: «Una terza guerra mondiale sarebbe nucleare e devastante». Kiev denuncia un «genocidio» da parte di Mosca. La Corte penale internazionale dell’Aja indaga per crimini di guerra. In giornata riunione del Consiglio dei diritti umani dell’Onu. Washington chiede a Mosca di «porre fine al bagno di sangue» e la accusa di aver lanciato una «guerra totale» anche alla verità.

Summit virtuale tra Usa, Giappone, Australia e India

Il presidente americano Joe Biden terrà un summit virtuale con i leader di Giappone, Australia e India: lo ha reso noto il governo indiano. Nel comunicato del ministero degli Esteri indiano non si fa menzione della crisi ucraina, spiegando che i quattro leader si dovrebbero «scambiare punti di vista e valutazioni sugli importanti sviluppi nell’aera indo-pacifica».