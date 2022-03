Ucraina, colloqui difficili per il cessate il fuoco. Spunta Merkel possibile mediatrice

È una situazione quasi senza precedenti: la Russia deve condurre simultaneamente tre assedi a tre grandi città. Kiev, Kharkiv e Mariupol nel Sud: «Stiamo parlando - spiega l’analista francese - di un territorio che corrisponde a quattro volte l’area di Grozny in Cecenia, che l’esercito russo ha impiegato dalle cinque alle sei settimane per conquistare. Si tratta di uno sforzo colossale che assorbirà la maggior parte della fanteria russa e richiederà l’intervento degli ausiliari della Guardia Nazionale, di cui fanno parte le unità della Cecenia e del Daghestan, che non sono eserciti regolari, così come tutte le milizie disponibili».

Nelle ultime 24 ore, affermano gli Stati Uniti, la situazione sul terreno non registra importanti cambiamenti. Ma nel Sud del Paese, la prima città è caduta in mani russe: gli ucraini hanno confermato il controllo dei russi sul porto di Kherson, sul Mar Nero e sul fiume Dniepr. Sempre nel Sud, sul Mar d’Azov, è sotto attacco russo il porto di Mariupol, non lontano da Donetsk.

L’aggressione russa è stata condannata «nei termini più duri» all’Assemblea generale delle Nazioni Unite convocata in sessione d’emergenza a New York: un fatto raro, da cui esce una dimostrazione concreta dell’isolamento diplomatico in cui si trova ora Mosca.

La risoluzione messa ai voti esige che la Russia metta fine ai bombardamenti e ritiri le proprie forze dall’Ucraina: 141 Paesi hanno votato a favore, tra loro la Serbia. La Cina si è astenuta, con altri 35 Paesi. Insieme alla Russia hanno votato contro la risoluzione di condanna Bielorussia, Eritrea, Corea del Nord, Siria.

Verso un terzo round di colloqui ?

L’unico filo di speranza conduce nella foresta bielorussa di Belovezkskaja Pushcha, nei pressi di Viskuli, vicino a Brest. Luogo storico: è qui che l’8 dicembre 1991 i presidenti di Russia, Ucraina e Bielorussa decretarono alle spalle di Mikhail Gorbaciov lo scioglimento dell’Urss. Ed è qui che giovedì mattina avrà luogo il secondo round di colloqui tra la delegazione russa, guidata da Vladimir Medinskij, e quella ucraina. Arrivato la sera della vigilia, Medinskij ha confermato la partecipazione della controparte ucraina con cui verranno discusse le rispettive condizioni per un cessate il fuoco. «Non accetteremo alcun ultimatum», ha ripetuto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba.