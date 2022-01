Lavrov: «Risposte Usa non colgono punto: Nato non deve espandersi a Est». Putin andrà in Turchia

Generale Bertolini: ingresso Ucraina nella Nato non può che essere in funzione anti-Russia

«L’eventuale entrata dell’Ucraina nella Nato fa un po’ il paio con tutte le pressioni che ci sono state, soprattutto da parte statunitense nei confronti della Georgia, per entrare nella Nato. È una operazione finalizzata a una funzione obiettivamente antirussa: la Guerra Fredda per gli americani evidentemente non è mai finita. Si tratta di togliere alla Russia l’agibilità sostanzialmente del Mar Nero, dove la Russia ha stanziato la sua flotta e questo è il motivo per il quale Putin a suo tempo si è ripreso la Crimea». Lo dice il generale Marco Bertolini, già comandante del Coi, primo italiano ad aver ricoperto il ruolo di capo di Stato Maggiore della missione Isaf tra il 2008 e il 2009. «Questa volontà statunitense di far entrare l’Ucraina nella Nato è finalizzata a togliere agibilità alla Russia nel Mar Nero e ha anche lo scopo di arrivare a quello che Putin chiama ’accerchiamento’ - spiega - se l’Ucraina entrasse nella Nato, la Nato sarebbe a 500 km da Mosca. Questo chiaramente sarebbe un problema grosso per Putin». «Entrambi, Russia e Stati Uniti, stanno operando per conseguire degli obiettivi irrinunciabili - ribadisce il generale - per la Russia è di carattere vitale tenere la Nato distante dai propri confini e avere l’agibilità del Mar Nero e quindi del Mediterraneo. È essenziale, se perde l’Ucraina e la Georgia sarà limitata. Al pari è vitale anche per gli Stati Uniti, per i quali evidentemente la Guerra Fredda non è mai finita. Hanno sempre questo loro nemico esistenziale nella Russia, anche se non è più un Paese comunista: era l’obiettivo dell’amministrazione democratica con Hillary Clinton, c’è stata la pausa di Trump, che ha messo un po’ in sordina queste contrapposizioni che invece sono diventate più in auge di prima con Biden».