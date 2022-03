Ucraina, come donare e scegliere a chi affidarsi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Come donare in modo sicuro? Quale associazione scegliere? Meglio aprire il portafoglio o inviare beni di prima necessità? Davanti a una nuova emergenza umanitaria gli italiani si stanno mostrando, come sempre, generosi e attivi nelle donazioni a favore della popolazione ucraina rimasta nel paese o che ha trovato rifugio nei paesi vicini. Ma donare è un gesto di relazione in cui riponiamo aspettative e fiducia. Ecco dunque alcune indicazioni per donare in modo da non incorrere in “enti fantasma” e per fare in modo che le risorse vengano impiegate nel modo migliore.

A quale associazione affidarsi?

Per chi non ha contatti diretti con le popolazioni colpite il modo più usuale è scegliere un’associazione o una organizzazione umanitaria. Come sceglierla? Ecco alcune indicazioni:

1) affidarsi a un ente che si conosce direttamente o che ha una riconosciuta fama nel settore

2) verificare sul sito internet e sui social, che l’organizzazione esista, abbia un’esperienza nel settore e leggere i report annuali pubblicati online

3) non esiste un accesso unico nazionale agli enti del terzo settore (ruolo che sarà svolto dal Registro Unico Nazionale Enti del Terzo Settore). Esistono ancora registri parziali o su base regionale. Si possono però integrare diverse fonti. Il portale Italia Non Profit riunisce gli enti che si iscrivono su base volontaria: un team della piattaforma verifica i dati prima della messa online. Inoltre si può consultare anche l’Istituto Italiano della Donazione (Iid) che da anni ha definito una Carta della Donazione, un codice italiano di autoregolamentazione per la raccolta e l’utilizzo dei fondi nel non profit. Le organizzazioni che aderiscono alla Carta e all’Iid sono soggette a monitoraggio e controllo periodico, secondo procedure di verifica definite. A questo link ci sono le organizzazioni dell’emergenza Ucraina, iscritte all’IId.