Ucraina, negoziati: più lontano incontro Zelensky-Putin. Human Rights Watch, crimini di guerra russi a Bucha

Kiev, anche oggi pronti bus per evacuare Mariupol

Anche oggi è aperto un corridoio umanitario per evacuare le persone da Mariupol a Zaporizhzhia. Lo ha affermato la vice primo ministro ucraina Iryna Vereshchuk, citata da Ukrinform. «Continuiamo a lavorare sull’evacuazione delle persone lungo il corridoio umanitario da Mariupol a Zaporizhzhia. Attualmente, ci sono 17 autobus vicino a Berdyansk, 10 per l’evacuazione di Mariupol da Berdyansk. Se gli autobus non passano per la città, chiediamo alle persone di recarsi al posto di blocco all’ingresso della città. Sette bus cercheranno di passare più vicino a Mariupol accompagnati dal Comitato Internazionale della Croce Rossa».

Capo staff reggimento Azov, «90% edifici Mariupol distrutti, in corso genocidio»

Il 90% degli edifici di Mariupol è stato distrutto. Lo ha dichiarato Bohdan Krotevych, capo dello staff del Regimento Azov della Guardia nazionale dell’Ucraina. «La situazione nella città è drammatica. Il 90% di Mariupol è distrutta. Almeno 200mila cittadini giacciono sotto le macerie o sono nascosti nei sotterranei. Non hanno cibo, acqua ed elettricità. Noi non possiamo aiutarli perché stiamo combattendo. A Mariupol è in corso un genocidio del popolo ucraino». Questo si legge sul sito web della tv Suspline.

Human Rights Watch, ci sono prove di crimini guerra a Bucha

Ci sono «prove di crimini di guerra commessi a Bucha», la cittadina a nordovest di Kiev a lungo occupata dalle forze armate russe. Ad affermarlo è Human Rights Watch, riportata dal Wall Street Journal. In dettaglio il gruppo per i diritti umani ha affermato di aver intervistato una donna che ha visto le truppe russe radunare cinque uomini e sparare a uno di loro alla nuca, uccidendolo. «Abbiamo documentato un evidente caso di esecuzione sommaria da parte delle forze armate della Federazione Russa a Bucha il 4 marzo scorso», ha affermato una portavoce di Human Rights Watch.

Anche il consigliere del Presidente Zelensky, Mykhailo Podolyak denuncia: ci sono stati civili disarmati uccisi, in almeno un caso ancora ammanettati. I civili sono stati ritrovati per le strade di Bucha dalle forze ucraine che hanno ripreso il controllo della località a nord ovest di Kiev. «Non erano militari, non avevano armi. Non ponevano alcuna minaccia. Quanti altri casi come questi ci sono ora nei territori occupati?», si chiede Podolyak.

Kiev, «11 sindaci sono prigionieri dei russi»

Undici sindaci di varie regioni dell’Ucraina sarebbero prigionieri dall’esercito russo. Lo ha affermato la vice primo ministro ucraina, Iryna Vereshchuk, in un briefing, citata da Ukrinform. «Ad oggi, 11 capi delle comunità locali delle regioni di Kiev, Kherson, Kharkiv, Zaporizhzhia, Mykolaiv e Donetsk sono in cattività. Informiamo il Comitato Internazionale della Croce Rossa, le Nazioni Unite e le organizzazioni internazionali su di loro, così come su altri civili scomparsi. Sono detenuti illegalmente, detenuti con la forza», ha detto Vereshchuk.