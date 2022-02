Ucraina, Draghi: «Bando alle importazioni e alle esportazioni, sanzioni economiche e finanziarie alla Russia»

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

«In seguito all’invasione russa degli scorsi giorni, nel Consiglio Europeo di ieri abbiamo approvato misure molto stringenti e incisive, che erano in preparazione da settimane. I relativi atti legislativi sono discussi in queste ore a Bruxelles, e per questo non posso renderne conto in modo esaustivo. Saranno finalizzati e adottati in tempi rapidissimi». All’indomani dell’attacco di Putin e dello scoppio della guerra in Ucraina il premier Mario Draghi riferisce alla Camera. Una informativa urgente per un attacco che ha definito fin dalle prime ore «ingiustificato e ingiustificabile».

Bando di importazioni ed esportazioni, congelamento di asset di tre istituti bancari

«Queste misure - ha detto Draghi - consistono nel bando alle importazioni e alle esportazioni da entità separatiste, sul modello di quanto fatto nel 2014 in risposta all’annessione illegale della Crimea. In sanzioni economiche e finanziarie alla Russia, come il divieto di rifinanziamento del debito sovrano sul mercato secondario e il congelamento di asset di tre istituti bancari; sanzioni mirate nei confronti di individui e entità, come gli oltre 300 membri della Duma che hanno proposto il riconoscimento dei territori separatisti e che hanno votato a favore».

Loading...

Zelensky è nascosto in qualche parte di Kiev

«Ieri ho partecipato a un Consiglio europeo straordinario, a cui ha preso parte anche il Presidente Zelensky. È stato un momento veramente drammatico quello della connessione con il Presidente Zelensky. É nascosto in qualche parte di Kiev. Ha detto che lui non ha più tempo, che l’Ucraina non ha più tempo, che lui e la sua famiglia sono l’obiettivo delle forze di invasione russa. É stato un momento drammatico che ha colpito tutti i partecipanti al Consiglio europeo», ha detto il premier Mario Draghi. «Stamattina prima di venire qua, mi ha cercato prima di venire qua, abbiamo fissato un appuntamento telefonico, per le 9.30, ma non è stato possibile poi fare la telefonata perché il presidente Zelensky non era più disponibile».

Le tappe dell’invasione, preceduto da un attacco cibernetico

In aula Draghi ha ricordato le tappe del’attacco, a partire dalla notte tra mercoledì e giovedì quando la Federazione Russa «ha lanciato un'offensiva imponente nei confronti dell'Ucraina. L'aggressione è avvenuta subito dopo un messaggio con cui il presidente Putin ha annunciato un'“operazione speciale mirata” in Ucraina orientale, ed è stata preceduta da un attacco cibernetico capillare che ha paralizzato i siti governativi ucraini. L'invasione ha assunto subito una scala ampia e crescente. Le forze terrestri russe sono entrate in territorio ucraino da nord-est, nord, sudest e dalla costa sud, ed è stato chiuso alla navigazione il Mar d'Azov, isolando i porti di Mariupol e Berdiansk».



L’Italia condanna con fermezza l’invasione

«L'Italia condanna con assoluta fermezza l'invasione, che giudichiamo inaccettabile. L'attacco - ha detto Draghi con chiarezza - è una gravissima violazione della sovranità di uno stato libero e democratico, dei trattati internazionali, e dei più fondamentali valori europei.Voglio esprimere ancora una volta la solidarietà del popolo e del Governo italiano alla popolazione ucraina e al Presidente Zelensky.Il ritorno della guerra in Europa non può essere tollerato».