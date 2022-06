Ucraina: Draghi, Macron e Scholz a Kiev in treno. Il premier a Irpin: «Il mondo è dalla vostra parte»

Scholz: aiuteremo l’Ucraina per tutto il tempo necessario



Il cancelliere tedesco Scholz, in un’intervista al quotidiano Bild, si è impegnato ad aiutare l’Ucraina «per tutto il tempo necessario». Durante la visita a Kiev, ha affermato, «non vogliamo solo mostrare la nostra solidarietà, ma anche garantire che gli aiuti che organizziamo: finanziari, umanitari, ma anche per quanto riguarda le armi, continuino». «Continueremo - ha assicurato finché sarà necessario per la lotta per l’indipendenza dell’Ucraina». Le sanzioni occidentali, ha detto Scolz, «contribuiscono alla possibilità che la Russia rinunci all’operazione e ritiri nuovamente le sue truppe. Perché questo è l’obiettivo».