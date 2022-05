Ucraina e caro energia, la Ue taglia le stime di crescita: «Italia a forte rischio ribasso»

LE PREVISIONI SUGLI INVESTIMENTI Loading...

Gentiloni: rischio recessione in caso di tagli alle forniture di gas russo

In una conferenza stampa, il commissario agli affari economici Paolo Gentiloni ha spiegato che l’Italia ha spazio di manovra sul versante del bilancio, ma «con prudenza», ossia «collegando misure di sostegno con nuove fonti di entrata», in altre parole tagli alla spesa o aumento delle imposte.

Quanto al futuro del Patto di Stabilità, ha preannunciato per la settimana prossima una decisione sull’eventuale prolungamento della sospensione delle regole di bilancio.

Se le forniture di gas russo fossero tagliate, l’economia europea subirebbe una «crescita negativa», ossia una recessione, ha avvertito il commissario Gentiloni.

Le previsioni contengono un’analisi di scenari alternativi a quello di base. Nello scenario più grave, i tassi di crescita sarebbero intorno a 2,5 punti e a un punto percentuale al di sotto delle stime secondo lo scenario di base nel 2022 e 2023, mentre l'inflazione aumenterebbe di 3 punti nel 2022 e di più di 1 nel 2023.



Inflazione verso il picco

Su quest’ultimo fronte, a livello di zona euro, i prezzi del consumo dovrebbero salire del 6,1% nel 2022, per poi scendere al 2,7% nel 2023. «L’inflazione dovrebbe raggiungere un picco del 6,9% nel secondo trimestre di quest’anno, per poi diminuire gradualmente in seguito», spiega l'esecutivo comunitario nella documentazione appena pubblicata qui a Bruxelles. In Italia, l’inflazione dovrebbe essere del 5,9% quest'anno e del 2,3% l’anno prossimo.

«Senza dubbio, l’economia sta attraversando un periodo difficile a causa della guerra in Ucraina – ha riassunto il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis –. Il fattore più negativo è l’impennata dei prezzi dell’energia, che ha portato l’inflazione a livelli record e sta mettendo a dura prova le imprese e le famiglie europee (…) Ciò detto, i piani di ripresa nazionali forniranno un sostegno essenziale alla forza della nostra economia».