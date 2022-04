L’Ucraina chiede tre cose alla Nato: «Armi, armi, armi»

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

«Ho tre richieste per il Consiglio atlantico: armi, armi, armi».Ha detto questo il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba insistendo nelle richieste di «embargo su gas e petrolio russi, porti chiusi e disconnessione da Swift» ai paesi Nato riuniti a Bruxelles. «Spero - ha aggiunto - che non si arrivi a una situazione in cui servono altri shock come Bucha per imporre nuove sanzioni». Anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky preme per un’azione più incisiva e in un video critica le sanzioni, a suo avviso troppo deboli: «Se non c’è un pacchetto davvero doloroso di sanzioni contro la Russia e se non c’è la fornitura delle armi di cui abbiamo un vero bisogno e che abbiamo chiesto molte volte, questo verrà considerato dalla Russia come un permesso ad attaccare».

Mariupol, oltre 5mila civili uccisi da inizio conflitto

Oltre 5mila civili, compresi 210 bambini, sono stati uccisi a Mariupol dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina. Lo ha detto il sindaco della città del sud dell’Ucraina assediata, Vadym Boichenko, mentre proseguono pesanti combattimenti nell’Est del Paese e il governo di Kiev annuncia di voler aprire dieci corridoi umanitari. I residenti che cercano di lasciare la città assediata di Mariupol dovranno di nuovo usare i propri veicoli.

Loading...

Mosca: l’Ucraina paga 25 dollari per testimonianze false

Mosca insiste con la propaganda di guerra. «Le autorità ucraine stanno intensificando una campagna per diffondere accuse deliberatamente false contro i militari russi, il che solleva dubbi sulla sincerità delle dichiarazioni di Kiev di voler risolvere la crisi attraverso la diplomazia». A dichiararlo è l’ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov in un’intervista a Newsweek. Per Antonov «la leadership dell’Ucraina è guidata dal desiderio di assicurarsi l’immagine di una ’vittima». Aggiunge poi che Kiev «paga 25 dollari per partecipare alle riprese inscenate» e starebbe preparando «un altro contenuto provocatorio sulla morte di civili nella regione di Kharkov, presumibilmente come risultato delle azioni delle forze armate russe».

Nato: prepariamoci a un lungo confronto con la Russia

La Nato intanto avverte: «Dobbiamo essere pronti a un lungo confronto con la Russia, per questo dobbiamo mantenere le sanzioni e rafforzare la nostra difesa». Circa 1.700 rifugiati ucraini sono arrivati a Tijuana (Messico) sperando di riuscire a entrare negli Usa. Nella città di confine, vicino San Diego, è stato allestito un centro accoglienza in una palestra per chi fugge dalla guerra in Ucraina.

In giornata nuove sanzioni dall’Ue

L’Unione europea varerà in giornata l’ennesima stretta per colpire Mosca nell’economia, mentre gli Usa bloccano i nuovi investimenti in Russia e la Gran Bretagna sceglie di rinunciare al gas. Anche Taiwan ha deciso con effetto immediato nuove sanzioni alla Russia: le misure colpiscono in particolare l’export per il settore high-tech, secondo quanto riferito dal ministero dell’Economia dell’isola. Sul piano militare, i bombardamenti non si fermano e dalle città liberate arrivano nuove denunce sulle atrocità commesse dalll’esercito o dai miliziani arruolati da Putin. Kiev informa che, sul fronte meridionale, l’Armata russa utilizzerebbe forni crematori portatili per sbarazzarsi dei cadaveri dei civili. A Hostomel, dopo il ritiro dei russi, mancano all’appello 400 cittadini.