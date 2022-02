Ucraina, è guerra. Von der Leyen: «Congeleremo asset russi in Europa» Draghi: «Attacco ingiustificato e ingiustificabile»

Garavaglia, notizia negativa, non possiamo fare nulla

«Sulla notizia negativa di oggi non possiamo farci nulla. Ci auguriamo sia una parentesi veloce e con un impatto limitato sul settore, anche se non è detto. È tutto da verificare». Lo ha detto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, durante la seduta straordinaria dell’Assemblea capitolina sulla crisi del turismo a Roma.

Letta: «Il Parlamento si riunisca per condannare senza ambiguità la Russia»



Anche i leader politici sono intervenuti sul tema della crisi in Ucraina. «Aspettiamo il presidente del Consiglio domani (venerdì 25 febbraio, ndr) in Aula perchè il Parlamento tutto esprima la sua ferma condanna dell’invasione Ucraina», ha scritto il segretario del Pd Enrico Letta su twitter. «Chiediamo che il Parlamento si riunisca subito per votare la condanna senza ambiguità della Russia di Putin», ha aggiunto. «Se non difendiamo l’Ucraina non difendiamo nemmeno noi stessi, non si possono risolvere le questioni dei confini portando morte e forza. Serve una risposta unita e senza ambiguità», ha poi detto il segretario Pd Enrico Letta, intervistato al Gr1.

Salvini: «Lega condanna ogni aggressione militare»

«La Lega condanna con fermezza ogni aggressione militare, l’auspicio è l’immediato stop alle violenze. Sostegno a Draghi per una risposta comune degli alleati», ha detto il leader della Lega Matteo Salvini. «Spero che in queste ore la politica non si divida, pieno mandato al presidente Draghi per agire di conseguenza con gli alleati per qualsiasi intervento si reputi necessario. Occorre intervenire per bloccare la guerra, bisogna essere seduti allo stesso tavolo e remare nella stessa direzione», ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ai microfoni di Radio Libertà. «La condanna di quello che abbiamo visto in Ucraina è ferma e totale, senza se senza ma e senza dubbi», ha aggiunto alla Camera durante la conferenza di presentazione del dipartimento delle politiche della terza età della Lega. «Il premier Draghi dal nostro punto di vista ha mandato a portare avanti ogni tipo di iniziativa riesca a bloccare una guerra impensabile e inaccettabile», ha concluso.

Meloni: «Inaccettabile attacco Russia, Occidente sostenga Kiev»

«Inaccettabile attacco bellico su grande scala della Russia di Putin contro l'Ucraina. L'Europa ripiomba in un passato che speravamo di non rivivere più. È il tempo delle scelte di campo. L'Occidente e la comunità internazionale siano uniti nel mettere in campo ogni utile misura a sostegno di Kiev e del rispetto del diritto internazionale», ha scritto su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. «Non possiamo far finta che nulla sia accaduto: ritengo sia necessario chiedere una sospensione dell’Aula per far riunire i capigruppo per organizzare i lavori delle giornate di oggi e domani», ha detto nell’Aula della Camera il capogruppo Fdi Francesco Lollobrigida dopo il voto di fiducia sul dl vaccini, chiedendo che sulla vicenda Ucraina «tutto il Parlamento sia coinvolto e non solo la maggioranza. Draghi venga in Parlamento dove riceva un indirizzo in seguito alle sue comunicazioni», ha concluso, manifestando la disponibilità del suo gruppo a limitare gli interventi sul decreto per lasciare spazio all’intervento del premier.



Conte: «Ferma condanna per attacco russo, ora risposta comune Ue»

«Ferma condanna per l'attacco russo che precipita la situazione e allontana ogni soluzione diplomatica. Confidiamo in una risposta comune europea e nel contributo che l'Italia può dare. Il mio pensiero va alla popolazione civile, per la quale sono profondamente preoccupato» lo ha scritto su Twitter il leader M5S Giuseppe Conte.