Ucraina, ecco le armi inviate dall’Occidente. Ma la Nato: «Nessun ponte aereo per consegnarle»

Sono almeno venti i Paesi dell'Unione europea, tra cui l’Italia, che hanno deciso negli ultimi giorni di inviare materiali di armamento alle Forze armate ucraine per difendersi dall’attacco russo. A questi si devono aggiungere i contributi militari degli americani, del Regno Unito, del Canada e dell'Australia. «Ma a ben vedere – spiega l'ambasciatore Alessandro Minuto Rizzo già segretario generale aggiunto della Nato – c’è una differenza di fondo tra le decisioni dei singoli Governi di inviare armi all'Ucraina e la messa in pratica concreta di queste decisioni; non è infatti così semplice e privo di rischi consegnare armi a un Paese in guerra oltre a tutti i problemi tecnico-logistici che esistono e che riguardano anche la diversità negli standard e compatibilità con gli armamenti già in uso alle forze ucraine”.

L’ex numero 2 Nato Minuto Rizzo: «Non c’è un ponte aereo Nato per consegnare armi all’Ucraina»

Ma come si spiegano, allora, questi annunci da parte dei Paesi occidentali sugli aiuti di armamenti all'Ucraina che verrebbero consegnati attraverso un ponte aereo della Nato?. “In molti casi – osserva sempre Minuto Rizzo – si tratta di singoli Paesi membri dell'Alleanza atlantica che hanno preso queste decisioni ma non vi è una decisione della Nato in quanto tale per effettuare un ponte aereo finalizzato alla consegna di questi materiali”.Ma si tratta di aiuti che potrebbero cambiare i rapporti di forza tra Russia e Ucraina decidendo le sorti del conflitto? “Il valore di queste decisioni dei vari Governi e dei Parlamenti occidentali – aggiunge sempre Minuto Rizzo – è soprattutto politico perchè mostra tutta la vicinanza e la solidarietà di molti Paesi all'Ucraina ma da qui a immaginare che le sorti del conflitto possano dipendere da queste consegne mi sembra francamente eccessivo”.

Le armi inviate da Italia e Germania

Poi ci sono i problemi legati ai singoli Paesi. Il Governo italiano, ad esempio, ha secretato il decreto che contiene il numero esatto dei missili terra aria Stinger e missili anticarro Spike che verranno consegnati all'Ucraina mentre è stata prodiga di informazioni sugli aiuti d'emergenza (dai farmaci alle razioni K) per la popolazione civile questi ultimi subito partiti alla volta di Kiev. È una decisione che ha anche lo scopo di non soffiare sul fuoco e mantenere un dialogo aperto con Mosca.In modo diverso si sono comportati altri Paesi che hanno fornito i dettagli del materiale a disposizione delle forze armate ucraine. La Germania per la prima volta dal secondo conflitto mondiale ha deciso di inviare 1.000 razzi anti-carro e 500 missili terra-aria Stinger per la contraerea da parte della Bundeswehr, l'aviazione tedesca. Un piccola rivoluzione rispetto alla politica tenuta finora da Berlino che ha sempre impedito l'export di armi in aree di guerra. Ma, ha spiegato il cancelliere Olaf Scholz: “l'invasione russa è un punto di non ritorno. È nostro dovere aiutare l'Ucraina a difendersi contro l'esercito invasore di Putin”.

I fondi stanziati da Usa e Ue

La gran parte di Paesi sta inviando missili facili da usare e trasportare come gli Stinger. L'Olanda ne sta inviando 200, più 400 anticarro così come Polonia e Lettonia. Il grosso delle consegne viene naturalmente dagli Stati Uniti. Il Segretario di Stato Anthony Blinken ha autorizzato lo stanziamento di ulteriori 350 milioni di dollari per il supporto immediato alla difesa ucraina, cui si aggiungono i 60 dello scorso autunno e i 200 di dicembre, portando il totale degli investimenti americani ad oltre un milione nell'ultimo anno.L'Unione europea, dal canto suo, ha stanziato con il Peace stability Fund 450 milioni di euro in aiuti militari. Anche in questo caso si tratta di una decisione senza precedenti assunta dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen in totale autonomia informando solo i singoli Paesi ma senza necessità di alcun voto e alcuna unanimità essendo un fondo di dotazione della Ue che opera fuori bilancio.

Almeno 15mila i missili anti-carro che stanno confluendo in Ucraina

Secondo alcune fonti indipendenti sarebbero almeno 15mila i missili anticarro che stanno confluendo in Ucraina oltre a migliaia di fucili d'assalto, granate, munizioni, elmetti, giubbotti antiproiettile, sistemi di comunicazione. Difficile prevedere le conseguenze di un tale trasferimento di armi. Resta da vedere come Mosca reagirà a questo fronte compatto che si sta realizzando. La Nato potrebbe essere considerata un “co-belligerante” ma Putin già si considera in conflitto con Stati Uniti e Nato.