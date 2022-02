Ucraina: Usa invieranno 3mila soldati in Polonia, Germania e Romania

Ascolta la versione audio dell'articolo

Gli Usa invieranno truppe supplementari in Polonia, Germania e Romania in risposta alle crescenti tensioni con la Russia sull’Ucraina. Lo riferiscono fonti dell’amministrazione americana, citate dai media Usa. In particolare, Joe Biden manderà questa settimana 2.000 soldati da Fort Bragg, North Carolina, in Polonia e in Germania e una parte di uno squadrone Stryker di circa 1.000 militari basato in Germania e in Romania. La Casa Bianca ha autorizzato formalmente l’invio aggiuntivo di soldati nell’Est europeo.

In precedenza gli stessi Usa avevano proposto alla Russia un accordo di base per evitare il dispiegamento di «missili offensivi da terra e forze permanenti per missioni di combattimento»: un proposito contenuto nelle risposte fornite da Washington alle richieste di Mosca sulle garanzie di sicurezza, secondo il quotidiano spagnolo El Pais.

Sia gli Usa sia la Nato rifiutano comunque di firmare un accordo che impedisca a Kiev di entrare nel Patto atlantico, come aveva chiesto la Russia.

Casa Bianca, porta diplomazia sempre aperta

«Gli Stati Uniti sono pronti per ulteriori colloqui con la Russia e la porta per la diplomazia è aperta», ha ribadito nelle scorse ore la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki.

Contestualmente si apprende che gli Stati Uniti invieranno in Polonia altri 2.500 militari. Lo ha dichiarato il responsabile della sicurezza nazionale della Polonia Pawel Soloch alla radio Polskie. «Ci affidiamo ai soldati americani e sono già stati condotti negoziati in questa direzione. Gli Stati Uniti hanno già annunciato l’altro giorno il trasferimento di oltre 8.000-8.500 soldati per tutta l’Europa orientale. Sembra che avremo circa 2.500 soldati in più», ha spiegato Soloch. Attualmente sono circa 5.500 i militari americani di stanza in Polonia.