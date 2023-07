Ucraina, esplosioni a Mykolaiv, allerta in quattro regioni. Kiev: netta avanzata a sud di Bakhmut

7:57 Corea del Sud, il presidente Yoon partito per il vertice Nato di Lituania

Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol è partito per la Lituania in vista del vertice Nato, impegnato in un viaggio di sei giorni che lo porterà anche in Polonia per una visita ufficiale. È la seconda volta che Yoon sarà a un appuntamento del genere dell’Alleanza atlantica dopo quello del 2022 in Spagna, a dimostrazione dell’impegno a costruire una decisa solidarietà con le nazioni che promuovono valori come libertà, diritti umani e stato di diritto. Il vertice riunirà a Vilnius martedì e mercoledì i leader dei 31 Stati membri e delle nazioni partner, come Corea del Sud, Giappone, Australia e Nuova Zelanda con argomenti di discussione che includeranno la guerra in Ucraina, la cooperazione tra l’alleanza militare e la regione Indo-Pacifica e le emergenti minacce alla sicurezza.