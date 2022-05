Ucraina, Borrell: su embargo petrolio russo accordo non garantito. Mosca a Nato: non sopporteremo adesione Svezia e Finlandia

7:08 Zelensky: negoziati in corso anche per far uscire militari da Azovstal

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky afferma che sono in corso negoziati per arrivare far uscire le persone da Mariupol, compresi i combattenti ucraini asserragliati nell’acciaieria di Azovstal. Zelensky lo ha annunciato in un videomessaggio, riferisce Ukrinform. «Stiamo proseguendo trattative molto difficili e delicate per salvare la nostra gente da Mariupol, da Azovstal. Ci occupiamo quotidianamente di questo. E la cosa principale è che gli accordi siano rispettati», ha detto il presidente.