Ue sanziona i mercenari russi del Wagner Group

I ministri degli esteri Ue hanno adottato una serie di sanzioni contro il Wagner Group, la società basata in Russia che fornisce mercenari. Sotto tiro 8 persone e tre entità connesse. Il Wagner Group ha reclutato, addestrato e inviato operativi militari in zone di conflitto nel mondo (Libia compresa) “per alimentare la violenza, depredare le risorse naturali e intimidire i civili in violazione del diritto internazionale, compreso il diritto internazionale sui diritti umani”, indica il Consiglio Ue. Secondo i ministri il gruppo è coinvolto in attività di “destabilizzazione” e violazione dei diritti umani in Libia, Mali, Siria e Ucraina.

Il governo russo ha sempre detto di non aver nulla a che vedere con Wagner, tuttavia l'opinione europea è di avviso contrario. Il Consiglio Ue indica che le persone sotto sanzioni sono coinvolte in gravi violazioni dei diritti umani, comprese torture ed esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, o in attività destabilizzanti in alcuni dei paesi in cui operano, tra cui Libia, Siria, Ucraina (Donbas) e Repubblica Centrafricana. Il gruppo “sta diffondendo la sua influenza maligna anche altrove, in particolare nella regione del Sahel. Per questi motivi il gruppo costituisce una minaccia per le persone nei Paesi in cui sono presenti, la regione più ampia e per l’Unione europea”. Le sanzioni consistono nel congelamento degli asset detenuti nella Ue, nel divieto di ingresso nell'Unione.

La condanna del G7

La Russia deve essere consapevole che una «ulteriore aggressione militare contro l’Ucraina» avrebbe «enormi conseguenze e gravi costi come risposta». I ministri degli Esteri del G7 e l’alto rappresentante per la politica estera Ue, Josep Borrell, sono tornati a condannare il 12 dicembre la presenza militare di Mosca sui confini con l’Ucraina e la «retorica aggressiva» nei confronti di Kiev.

La Ue starebbe valutando un nuovo blocco di sanzioni economiche contro Mosca insieme a Usa e Regno Unito, preannunciando un «chiaro segnale» contro qualsiasi proposito bellicoso della Russia. Da Mosca il ministro degli Esteri Sergei Ryabkov replica che la Russia è pronta allo «scontro» se la Nato non garantirà formalmente di non espandersi a Est, anche se il presidente Vladimir Putin ha aperto a un faccia a faccia in presenza con il suo omologo statunitense Joe Biden.

Putin: disponibile all’incontro con Biden

Nel frattempo continuano a crescere le tensioni di Usa, Ue e Russia, esplose con la presenza di militari russi sul confine con l’Ucraina e il timore di un’escalation militare verso Kiev. L’Ucraina stima che almeno 100mila soldati russia siano dispiegati alla frontiera, una concentrazione di forze che fa presagire nuove mosse del Cremlino contro il Paese. La Russia ha più volte dichiarato di non avere intenzione di invadere l’Ucraina e accusa di Kiev di aver mobilitato il suo esercito per contrastare i separatisti nella zona orientale del Paese.