Ucraina, domani esercitazione russa con lanci di missili. Blinken inconterà Lavrov

Il giovedì “nero”

Giovedì 17 è tornata a salire la tensione a Est, con la Nato che accusa la Russia di ammassare nuove truppe ai confini con l’Ucraina e immagini satellitari che testimonierebbero una possibile escalation della crisi.

In particolare, la situazione diventa tesa per un asilo bombardato dai separatisti nel Donbass mentre a livello diplomatico la Russia - scrive l’agenzia Sputnik - . espelle il numero due dell’ambasciata americana a Mosca, Bart Gorman.

Il ministero della Difesa ucraino ha reso noto oggi di aver registrato 60 violazioni del cessate il fuoco da parte dei separatisti filorussi nella regione del Donbas nelle ultime 24 ore.

Gli scontri nel Donbass

L’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Ocse) ha registrato nelle prime ore di giovedì 17 febbraio «500 esplosioni multipli lungo la linea di contatto nell’Ucraina orientale». Nel frattempo, un rapporto consegnato da Mosca alle Nazioni unite accusa Kiev di aver compiuto dei «crimini» contro i residenti dello stesso Donbass. Lo rivela il quotidiano Wall Street Journal, aggiungendo che l’ambasciatore Onu nel Paese dovrebbe criticare l’Ucraina e i paesi occidentali. Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, risponde intanto alle accuse con un intervento al Consiglio di sicurezza dell’Onu. Nuove immagini satellitari mostrano che il ponte tattico galleggiante che nelle scorse 48 ore era apparso in costruzione in Bielorussia lungo il Pripyat, un fiume chiave a meno di 6-7 chilometri dalla frontiera con l’Ucraina, è stato rimosso. Lo riporta la Cnn, citando fonti informate.

Rinforzi in Lituania, giunto convoglio tedesco

Nella serata del 17 febbraio un convoglio militare tedesco di 130 soldati e 60 veicoli è giunto in Lituania, nell’ambito dell’invio di rinforzi Nato. Altri rinforzi sono attesi nei prossimi giorni, per un totale di oltre 350 militari e 100 veicoli. Lo riferisce il Guardian. «L’esercito tedesco è sul nostro territorio per difenderci e, se c’è una minaccia alla Lituania, sono pronti a fare il loro dovere», ha detto il presidente lituano Gitanas Nauseda, che ha avuto un colloquio con il cancelliere tedesco Olaf Scholz.