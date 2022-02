Ucraina, la grande fuga da Kiev, code alle pompe di benzina e ai bancomat

Ascolta la versione audio dell'articolo

Mentre le truppe ucraine hanno abbattuto il sesto aereo russo, oltre a due elicotteri e quattro carri armati, la popolazione cerca ripari sicuri contro razzi e bombardamenti. Dopo l’attacco della Russia all’Ucraina che ha provocato le reazioni avverse dei leader di tutto il mondo, le strade sono invase da code di auto di ucraini che cercano di allontanarsi dai centri cittadini. File anche ai bancomat e all’ingresso dei supermercati. Chiusi gli uffici e le scuole di città grandi e piccole, fervono i lavori per preparare i rifugi anti bombardamento. In molte città è stato diffuso l’ordine di allestire le cantine con alimenti e beni di prima necessità.

La chiamata alle armi

Kiev ha chiamato i cittadini alle armi. Un messaggio lanciato su Facebook dal ministro della Difesa ucraino, Oleksiy Reznikov, invita chi è pronto ed è in grado di utilizzare le armi ad unirsi alle Forze di difesa territoriale delle Forze armate ucraine nella loro regione. Il Paese, ha sottolineato, «sta passando alla modalità di difesa completa. Le autorità ucraine stanno distribuendo armi ai veterani del Paese.

La grande fuga da Kiev

I media ucraini e dei circuit internazionali mostrano colonne di veicoli civili in uscita da Kiev, dove stamattina sono riecheggiate le sirene di allarme e si sono uditi gli echi a distanza di alcune esplosioni. Luke Harding, inviato del Guardian nella capitale ucraina, afferma via Twitter di aver visto un rifugio anti-aereo affollato di gente e di famiglie con bambini, poche persone per strade e code di fronte ai bancomat per il prelievo di denaro.

I bombardamenti a Kiev iniziati alle 3,30 ora italiana

Jaroslav Igorovich, un ucraino di 42 anni che vive a Kiev, riferisce al telefono che i bombardamenti sono iniziati alle 4,30 ora ucraina (quindi le 3,30 ora italiana). Le esplosioni sono state avvertite nel pressi dell’aeroporto. «Abbiamo sentito suonare le prime sirene all’alba. Dai siti di giornali ucraini e dalla tv abbiamo saputo che sono stati lanciati razzi e bombe vicino all’aeroporto di Kiev e sugli scali aerei di Boryspil, Ozernoye, Kulbakin, Chuguev, Kramatorsk, Chornobayevka e su strutture militari ucraine. Fin dall’alba abbiamo seguito le notizie che segnalavano l’arrivo di bombardieri russi dalla Bielorussia in direzione Kiev. Da parenti abbiamo notizia che bombardamenti sono in atto altre città, come Lutsk, nell’Ucraina nord occidentale e Ternopil, nell’Ucraina occidentale. C’è stata una chiamta alle armi dei reduci e di chi è in grado di armarsi. Zelensky ha ordinato di infliggere il massimo delle perdite agli invasori.».

A Leopoli code alle pompe di benzina e nei supermercati

A Leopoli, nell’Ucraina occidentale, ma più vicina al confine con la Polonia, si preparano per eventuali attacchi. Code nei supermercati, in farmacia e alle pompe di benzina. «Le scuole e gli uffici sono chiusi da oggi - racconta Natalia, 38 anni, che vive a Leopoli - e i bambini sono collegati con la didattica a distanza con i docenti. Il governo ha chiesto a tutti di stare a casa e di non uscire se non indispensabile. Chi ha la macchina cerca di caricarla per allontanarsi dai centri cittadini». Chi può fugge in campagna, dove si presume i raid colpiscano meno la popolazione civile.