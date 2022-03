Oggi a Bruxelles G7, Nato e Consiglio Ue. Sul tavolo nuove sanzioni alla Russia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Joe Biden è arrivato la sera di mercoledì 23 marzo, bloccando la capitale belga più del solito. È la prima volta che il presidente americano partecipa ad un Consiglio Europeo, ma anche le circostanze sono eccezionali. Parte oggi, giovedì 24 marzo, una due giorni di vertici incentrati sulla crisi in Ucraina, dalle implicazioni belliche a quelle economiche. Tre vertici - il primo della Nato, il secondo del G-7, il terzo della Ue – mirate a cercare di dare una svolta all’aggressione russa ma anche per arginare l’enorme rincaro del prezzo del gas, che rischia di mettere in ginocchio alcune economie europee (compresa quella italiana) se non saranno presi dei provvedimenti rapidi. Sul tavolo c’è l’ipotesi di nuove sanzioni contro Mosca così come un rafforzamento del fianco orientale dell'Alleanza atlantica in una preoccupante escalation di tensioni. Sul versante comunitario, il tema di come arginare l’aumento dei prezzi energetici rimane controverso.

Nato: verso il dispiegamento di 4 nuovi gruppi tattici

«Il primo passo è il dispiegamento di quattro nuovi gruppi tattici dell’Alleanza atlantica: in Bulgaria, in Ungheria, in Romania e in Slovacchia – ha detto in una conferenza stampa il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg –. Insieme alle nostre forze armate già presenti nei paesi baltici e in Polonia, questo significa che avremo presto otto battaglioni multinazionali della Nato lungo tutto il fianco orientale, dal Mar Baltico al Mar Nero». Nel contempo, l’ex premier norvegese ha annunciato che gli alleati invieranno a Kiev «ulteriore sostegno», tra cui materiale per «proteggersi dalle minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari». La decisione giunge mentre Mosca nelle ultime ore ha assicurato che userebbe l’arma nucleare solo «in caso di minaccia esistenziale».

G-7: all’esame un possibile quinto pacchetto di sanzioni

A seguire Successivamente, si terrà un incontro del G-7 che servirà a mantenere il coordinamento nella politica di sanzioni contro Mosca. Nelle ultime ore, il presidente americano Joe Biden ha spiegato di essere pronto a introdurre nuove misure sanzionatorie. Qui a Bruxelles un funzionario europeo si è tenuto cauto: «I leader avranno modo di discuterne». A livello europeo si aspettano nei fatti indicazioni dal G-7. Possibili sono la chiusura dei porti europei alle navi russe o sanzioni contro nuovi esponenti della Duma.

Consiglio Europeo: la guerra e venerdì il pacchetto sull’energia

Nel pomeriggio di oggi 24 marzo inizierà la due-giorni di vertice europeo. Per la prima volta nella storia comunitaria, parteciperà di persona un presidente americano (è stato invitato anche il presidente ucraino Volodymir Zelenskyj). Riassume un funzionario europeo: «Il messaggio congiunto europeo e americano dovrebbe essere doppio: lavorare per evitare qualsiasi aggiramento delle sanzioni già decise contro la Russia e dare il nostro sostegno all’invio di nuovo materiale all’Ucraina». Sul fronte più comunitario il piatto forte sarà l’Ucraina e la difesa. Venerdì i Ventisette discuteranno di come raffreddare le tensioni sui prezzi energetici provocate dal conflitto in Ucraina. La Commissione europea ha presentato una serie di opzioni, tra cui l’idea di un tetto al prezzo del gas sul mercato all’ingrosso. Questa ipotesi non piace a molti paesi, tra cui l’Olanda.