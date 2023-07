Ucraina, Kiev ammette attacco al ponte di Crimea. Timori per Wagner: Varsavia schiera mille soldati a Est

11:12 Al via missione in Europa per Biden: tappe a Londra, Vilnius e Helsinki

Joe Biden parte oggi per l’Europa, per una missione dominata dalla guerra in Ucraina, dal dibattito innescato dalla controversa decisione della sua Amministrazione di fornire a Kiev munizioni a grappolo e da quello sui tempi del processo di adesione di Kiev all’Alleanza atlantica, “per esibire la leadership del Presidente sulla scena mondiale”, come ha commentato il Consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan.

In serata Biden arriverà a Londra, per incontrare il Premier britannico, Rishi Sunak, e Re Carlo, poi si sposterà a Vilnius per due giorni, per il vertice della Nato, e infine a Helsinki, per celebrare il nuovo Paese membro della Nato.

La Gran Bretagna, ha scritto Downing street ieri, “è l’alleato europeo di punta della Nato e il partner più importante degli Stati Uniti a livello commerciale, di difesa e diplomatico”. “Di fronte a sfide nuove e senza precedenti alla nostra sicurezza economica e fisica, la nostra alleanza è più importante che mai”. Biden incontrerà Re Carlo con cui discuterà di clima e di come finanziare iniziative per fare fronte al riscaldamento globale. A Vilnius, Biden terrà anche un discorso all’Università.