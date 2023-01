Ucraina, ultime notizie. Anche ambasciatore italiano a funerali vittime elicottero

15:21 Codacons, con crisi Ucraina volano listini alimentari e trasporti

Il 2022 è stato l'anno nero dei rincari, con la guerra in Ucraina e la crisi energetica che hanno spinto al rialzo i prezzi di beni e servizi. Lo afferma il Codacons. Considerata la spesa per consumi di un nucleo di 4 persone, il tasso di inflazione medio dell'8,1%, a parità di consumi, si è tradotto in una stangata da +3.018 euro (+698 euro solo per la spesa alimentare, +9,1%): per la voce “pane e cereali” una famiglia ha speso circa 144 euro in più rispetto al 2021 (+10,9%), +122 euro per la carne (+7,2%), +117 euro per la verdura (+11,8%) - calcola il Codacons -. La spesa per latte, formaggi e uova è salita in media di 94 euro a nucleo (+9,5%), +43 euro la frutta.