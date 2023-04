Ucraina, ultime notizie. Chiuso spazio aereo sullo scalo di Mosca, «sospetto drone». Cremlino: la Nato una macchina da guerra ai nostri confini

12:41 Prigozhin, controffensiva Kiev comincerà dopo caduta di Bakhmut



Yevgeny Prigozhin lREUTERS/Yulia Morozova/File Photo

Il giorno in cui le forze russe avranno preso il controllo dell’intera città di Bakhmut, «quel giorno comincerà la controffensiva Ucraina». Se n’è detto convinto Yevgeny Prigozhin, capo della compagnia militare privata Wagner, in un commento in merito alla situazione sul campo postato sul suo canale Telegram. «Per quanto riguarda la carneficina di Bakhmut - scrive Prigozhin - il nostro compito è macellare l’esercito ucraino, non dare loro l’opportunità di riunirsi per una controffensiva. In questo senso stiamo ottenendo un successo e ai miei uomini do un voto a cinque stelle. Mentre a me stesso darei un tre meno, perché era necessario macellarli di più in modo che non rimanesse in vita un solo soldato ucraino. Ma non appena avremo finito di occuparci di Bakhmut, non appena cacceremo l’ultimo soldato dalla città o lo annienteremo nella città, quel giorno inizierà la controffensiva ucraina». Secondo il capo della Wagner, infatti, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha bisogno della «più grande vittoria». Quanto ai motivi per i quali la controffensiva ucraina non è ancora cominciata, Prigozhin cita il fango creato dal disgelo e dalla pioggia e la volontà di Zelensky di concentrarsi sulla resistenza a Bakhmut almeno fino al 9 maggio per “rovinare la festa” ai russi nell’anniversario della vittoria nella Seconda guerra mondiale. Prigozhin conclude con un omaggio allo stesso Zelensky, affermando che, «non importa quanto venga criticato», sta operando «in un modo altamente professionale».