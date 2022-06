Ucraina, l’invio di armi a Kiev può portare alla scissione del M5S e al crollo del governo?

Come potrebbe finire il “processo” interno a Di Maio?

Per discutere dell’accaduto è stata convocataudomenica 19 giugno una riunione d’urgenza del Consiglio nazionale con Conte. Per tutto il giorno è circolata l’ipotesi di un’espulsione del ministro degli Esteri (ma il Consiglio nazionale può solo segnalare il caso al collegio dei probiviri al quale spetta la decisione sul’espulsione di un iscritto) o, in alternativa, un addio deciso da Di Maio stesso che non da parte sua non ha fatto alcun passo indietro rispetto alle sue posizioni. Ma lo scenario della “cacciata” non sembra al momento concreto. Conte, molto duro con Di Maio, ha però mediato tra l’ala più dura del M5s, secondo cui il ministro degli Esteri si sarebbe allontanato dalle origini e avrebbe ormai altri progetti e chi invece spinge per ricomporre la frattura.

Il Governo Draghi rischia di cadere sulle armi all’Ucraina?

Lo scontro interno al Movimento appare congelato, in attesa di poter deflagrare in un momento meno delicato per il Paese. Il Movimento continuerà nella mediazione con il resto della maggioranza sulla risoluzione unitaria, ribadendo la centralità delle Camere, ma senza creare problemi. Nel comunicato del Consiglio nazionale si sollecita «un più pieno e costante coinvolgimento del Parlamento anche sulla eventuale decisione» sull’invio di nuove armi a Kiev.

Qual è la posizione di Palazzo Chigi?

Lo stop tout court agli aiuti militari a Kiev è «impensabile» è la posizione filtrata negli scorsi giorni da Palazzo Chigi di fronte alle posizione più oltranziste del Movimento 5 Stelle. L’istanza di una nuova fase nell’approccio alla guerra, viceversa, andrebbe opportunamente tradotta in un impegno di carattere più generale. Quanto alla posizione di Di Maio una sfiducia del M5s - o suo addio volontario - non metterebbe in discussione il suo ruolo.