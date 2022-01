Ucraina, Londra offre alla Nato ingente dispiegamento di truppe

Sul fronte diplomatico si moltiplicano gli scambi tra le cancellerie e gli attori in campo per evitare una guerra che non vuole nessuno, sulla carta neanche i russi. Per gli americani il conflitto Mosca-Kiev “non è inevitabile” e “c’è ancora spazio per la diplomazia”, ha sottolineato il capo del Pentagono Lloyd Austin, in attesa di un nuovo confronto con i russi al Consiglio di sicurezza dell’Onu, lunedì, convocato su richiesta di Washington.Nei prossimi giorni sarà il turno di Boris Johnson, che parlerà con Putin chiedendogli di fare “un passo indietro” ed interrompere l’escalation, ha fatto sapere Downing Street.

A Kiev martedì è atteso il premier polacco Mateusz Morawiecki, per portare un messaggio di vicinanza alle autorità ucraine di un Paese che sa bene cosa vuol dire subire l’influenza russa. Il 7 e l’8 febbraio poi a Kiev arriveranno i ministri degli Esteri di Germania e Francia, Annalena Baerbock e Jean-Yves Le Drian, per rilanciare il dialogo nel formato Normandia.

Le linee del telefono restano insomma caldissime, ma lo stallo permane. Perché la Nato non vuole negare all’Ucraina la prospettiva di un futuro ingresso nell’Alleanza e Mosca vede questa possibilità come una minaccia alla propria sicurezza. A complicare il quadro è anche il fatto che tra gli occidentali il fronte non è granitico, perché gli europei hanno adottato un approccio più cauto rispetto agli americani.