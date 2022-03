Ucraina, Biden promette a Kiev altri aiuti e sanzioni contro Putin

8' di lettura

Trentaduesimo giorno di guerra in Ucraina, dove gli scontri tra le Forze armate russe e l’esercito di Kiev segnano il passo in uno scenario di devastazione. Raggiunto un accordo tra le parti in guerra per consentire 10 corridoi umanitari, in modo da permettere l'evacuazione dei civili da città e località al centro dei combattimenti. Lo ha annunciato la vice premier ucraina, Iryna Vereshchuk, che, parlando alla televisione nazionale ucraina, ha spiegato che i civili che cercheranno di lasciare la città assediata di Mariupol dovranno farlo a bordo di auto private perché i russi non lasciano passare i pullman attraverso i checkpoint. Intanto, nella città martire della guerra in corso si temono 300 vittime nel teatro colpito dai missili russi, e i media ucraini affermano che è stato respinto un tentativo di sbarco russo a Odessa.

Parlando all'apertura del Forum di Doha, l’emiro del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, ha affermato che il suo Paese sta con milioni di rifugiati nella guerra «ingiusta» contro l'Ucraina. Lo riporta la Cnn. Tamim ha aggiunto che il Qatar si oppone anche a qualsiasi ostilità contro le sovranità nazionali. «Siamo solidali con i milioni di persone innocenti e di rifugiati che sono vittime di questa guerra ingiusta e dei calcoli geopolitici», ha detto. Nel suo intervento al Forum, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto ai Paesi produttori di energia di aumentare la produzione di petrolio e gas in modo da sfuggire al «ricatto» globale della Russia. «Il futuro dell’Europa è affidato ai vostri sforzi - ha detto Zelensky - vi chiedo di aumentare la produzione di energia per garantire che tutti in Russia capiscano che si può usare l’energia come un’arma».

Loading...

Premier Giappone: «sempre più reale» possibilità che Russia usi armi nuceari

Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha affermato oggi sabato che la prospettiva che la Russia utilizzi armi nucleari è «sempre più reale», accogliendo con favore la visita dell’ambasciatore degli Stati Uniti a Hiroshima, la prima città a subire un attacco nucleare.

Il Giappone, l’unico paese attaccato da armi atomiche, si è da sempre espresso contro gli armamenti nucleari. Kishida, che rappresenta Hiroshima in Parlamento, ha visitato oggi il memoriale e il museo della pace della città insieme all’ambasciatore Usa Rahm Emanuel.



Medvedev: «Russia potrebbe usare armi nucleari in 4 casi»

Restando sul tema, è destinata a far discutere la lista dei quattro casi che potrebbero indurre la Russia a far uso di armi nucleari, annunciata dal vice segretario del Consiglio di sicurezza ed ex presidente russo, Dmitry Medvedev. Secondo Medvedev, la Russia potrebbe usare armi nucleari non solo se il suo territorio venisse direttamente colpito da armi analoghe, ma anche se queste fossero usate contro i suoi alleati. Il terzo caso in cui sarebbe possibile per Mosca ricorrere alla potenza atomica è quello di un’invasione delle infrastrutture critiche, a seguito della quale le forze di deterrenza nucleare russe sarebbero paralizzate. Il quarto caso sarebbe infine quello di un atto di aggressione contro la Russia o i suoi alleati, a seguito del quale l'esistenza del paese fosse minacciata. I “casi” di ricorso al nucleari sono elencati oggi dalla Pravda Ucriana, che cita l’Agenzia di propaganda russa Rbc.

“Le forze armate russe ora si concentreranno sulla completa liberazione del Donbass”, ha annunciato venerdì lo Stato maggiore russo, confermando un cambio radicale di strategia per la brutale “operazione militare speciale” lanciata da Mosca. Le vittime tra i civili sono già almeno 1.035, secondo l’Onu. Secondo gli analisti volontari di InformNapalm, citati su Telegram da Ukraine Now, “La Russia sil prepara a usare veleni e altre sostanze chimiche contro gli ucraini. L'associazione avrebbe anche le prove della recente consegna all’esercito russo di antidoti a determinati tipi di veleno, incluso l’agente nervoso paralizzante ’Sarin’. Il 20 marzo, sarebbero state rilasciate fiale con atropina al personale di comando delle forze d’invasione della Federazione Russa. L’atropina si usa come antidoto per l’avvelenamento chimico.