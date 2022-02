Ucraina, russi alle porte di Kiev. Zelensky: presi di mira aerei civili

8:37 Frumento ai massimi dal 2008, in Europa cala il prezzo del gas

Il prezzo del frumento è balzato ai massimi dal 2008 alla Borsa di Chicago sull’onda della crisi in Ucraina. Secondo i dati riportati dall’agenzia Bloomberg, il prezzo dei futures è aumentato fino a 9,60 dollari per bushel (staio) per poi ridiscendere lievemente. Avvio di contrattazioni in calo per il gas in Europa, invece, dopo il balzo della vigilia con i timori per l’impatto dell’invasione della Russia in Ucraina e le sanzioni della comunità internazionale a Mosca. Ad Amsterdam le quotazioni scendono del 16,6% a 112 euro al Mwh, rispetto ai 134 euro della chiusura di giovedì.