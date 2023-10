Ucraina: missili russi su Zaporizhzhia e Izyum, 2 morti. Putin: esercito migliora sue posizioni al fronte

08:37 Ucraina: missili russi sulla periferia di Zaporizhzhia

Le truppe russe hanno attaccato nella notte la periferia di Zaporizhzhia con missili S-300: lo ha reso noto l'amministrazione militare regionale, come riporta Ukrinform. “La scorsa notte, intorno alle 02:00 (l'1:00 in Italia), le truppe russe hanno colpito la periferia di Zaporizhzhia - si legge in un comunicato -. Il nemico ha lanciato tre missili S-300”. L'attacco ha parzialmente distrutto alcune infrastrutture. Non ci sono per il momento notizie di eventuali feriti o vittime.