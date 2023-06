Ucraina, la missione di sette leader africani per mediare fra Zelensky e Putin

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una 48 ore di incontri con doppia tappa, in Ucraina e Russia, per mediare sul conflitto che «danneggia» l’Africa e affossa le prospettive globali di rimbalzo dalla crisi pandemica. I leader di sette Paesi africani sono nel vivo di una missione diplomatica che li ha condotti prima in Ucraina, per un faccia a faccia con il presidente Volodymyr Zelensky, e ora a San Pietroburgo in un vertice analogo con il presidente russo Vladimir Putin.

L’obiettivo è discutere una risoluzione pacifica della guerra che si trascina da 16 mesi nell’Est Europa, sfruttando il peso strategico e politico sempre maggiore dell’Africa. La delegazione è composta dai presidenti Azali Assoumani (Comore, nonché leader di turno dell’Unione africana), Macky Sall (Senegal), Cyril Ramaphosa (Sudafrica) e Hakainde Hichilema (Zambia), oltre al premier dell’Egitto Mostafa Madbouly e a inviati diplomatici di primo piano da Congo Brazzaville e Uganda. L’ambizione, ha detto Assoumani, è stilare una «road map» con tappe chiare verso la fine delle ostilità. I dettagli non sono ancora noti, ma è bastata l’ipotesi a innervosire gli animi nel primo round di incontri con Zelensky.

Mosca: "Alcune proposte di pace potrebbero funzionare"

La sintesi fra i Paesi africani

È la prima «missione di pace» intrapresa da leader africani per l’uscita dalla crisi fra Russia e Ucraina, un’iniziativa che fa sintesi fra le varie voci emerse nella guerra nell’Est Europa. I sette leader in volo fra Ucraina e Russia rappresentano linee diverse nel blocco dell’Unione africana, l’organizzazione che riunisce i 55 Paesi del Continente: si va dalla neutralità espressa da Sudafrica e Senegal all’affondo di Egitto e Zambia, due fra i Paesi del Continente che hanno votato in favore della risoluzione Onu di condanna della «invasione di Mosca».

La spaccatura aveva alimentato ipotesi su una china filo-russa del blocco dell’Unione africana, favorite dalla sintonia manifestata da uno dei suoi membri più influenti: il Sudafrica, l’economia più industrializzata del Continente, legata a Mosca da intrecci storici e un’insofferenza occasionale per i partner statunitensi ed europei. Pretoria ha scatenato le ire di Usa e Usa ospitando esercitazioni militari congiunte con Cina e Russia a largo delle sue coste e trovandosi, ora, nel vivo di un caso internazionale per l’invito dello stesso Putin al summit di agosto 2023 dei Brics (il club di Paesi «non allineati» che include lo stesso Sudafrica oltre a Brasile, Russia, India, Cina).

La missione del 16-17 giugno tenta di fare chiarezza e rivendicare l’equidistanza del Continente fra Kiev e Mosca, dando la priorità all’obiettivo più urgente per i Paesi del Continente: un accordo di pace che sospenda gli scontri e attutisca ricadute già critiche sulle economie africane, fra le più vulnerabili ai contraccolpi della guerra innescata dall’invasione russa. Uno degli snodi più delicati sul e per il Continente sono le forniture alimentari, con la crisi innescata dal blocco dell’import di grano e l’effetto a cascata su paesi con gradi elevati di dipendenza dall’import cerealicolo.