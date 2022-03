Ucraina, morta la donna incinta della foto che da Mariupol ha fatto il giro del mondo

Ascolta la versione audio dell'articolo

La donna incinta che era stata evacuata su una barella dall’ospedale pediatrico di Mariupol è morta. La sua foto aveva fatto il giro del mondo. La donna era stata trasportata in un altro ospedale d’urgenza e i medici avevano tentato di salvarle la vita ma aveva il bacino schiacciato. I dottori hanno fatto nascere il bambino, tramite taglio cesareo, che però non mostrava segni di vita, ha spiegato il chirugo Timur Marin. Si è poi cercato di salvare la madre, ma anche lei è deceduta.

La donna era stata trasportata d’urgenza in un altro ospedale dopo l’attacco russo la scorsa settimana ed era stata fotografata, distesa su una barella, mentre si teneva con le mani il grembo insanguinato. La foto fece il giro del mondo in pochi minuti. Nonostante il rapido intervento, i medici non sono riusciti a salvare né lei né il bimbo. La propaganda russa aveva sostenuto che l’ospedale non funzionasse più da tempo come struttura sanitaria ma fosse in realtà utilizzato come base da combattenti ucraini. A sostegno della tesi erano state usate le immagini di un’altra donna incinta fotografata nell’ospedale di Mariupol, Marianna Podgurskaja, una nota blogger ucraina: per Mosca le immagini della ragazza erano invece parte di una «messinscena mediatica».

Il nome della donna morta non è noto: nel caos seguito al bombardamento, riferisce la Ap, i medici non sono riusciti a trascriverlo prima che il marito e il padre della donna venissero a prendere il corpo, suo e del bimbo.

La situazione a Mariupol, intanto, diventa sempre più drammatica. I civili che stanno cercando di scappare dalla città raccontano di scene disperate. La Bbc ha riferito che i russi hanno intensificato l'assedio raccogliendo le testimonianze dei cittadini ucraini coinvolti. Il sacerdote Pavel Komashevsky ha spiegato che i bombardamenti nelle zone residenziali di Mariupol avvengono senza sosta giorno e notte. Il prete ha rivelato che non c'è più l'elettricità e che mancano i viveri. La città è nel caos tanto che i residenti hanno cominciato a saccheggiare negozi e farmacie. È difficile anche scappare, poiché i corridoi umanitari sono stati interdetti dato l'intensificarsi dei bombardamenti russi.