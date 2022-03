Ucraina: presa Kherson. Paracadutisti a Kharkiv, «attaccato un ospedale». Zelensky: 6mila russi uccisi

3' di lettura

Il secondo round di colloqui per cercare la tregua in Ucraina, oggi in programma in Bielorussia, sarà probabilmente rinviato - la Russia si dice ancora pronta all’incontro di oggi - perché l’offensiva russa non si ferma ma si intensifica. Truppe aviotrasportate russe atterrano a Kharkiv e attaccano un ospedale. In quella che è la seconda città dell’Ucraina le ultime 24 ore di attacchi avrebbero provocato almeno 21 morti e 112 feriti. Nel sesto giorno di guerra piovono ancora missili e bombe. Mosca non sembra transigere: bombardate Kharkiv, Mariupol, Zhytomir e Kherson. Quest’ultima città, secondo quanto riferiscono sia le forze russe che il ministero della Difesa ucraina, è caduta in mano agli occupanti.

L’offensiva «andrà avanti fino al raggiungimento degli obiettivi», sottolinea Mosca. Intanto il convoglio di blindati di oltre 60 chilometri prosegue la sua marcia su Kiev, dove nel pomeriggio di martedì un razzo ha colpito la Torre tv provocando cinque morti. Nel mirino anche la cattedrale di Santa Sofia a Kiev, patrimonio Unesco. Attaccato un monumento al memorial e di Babi Yar che ricorda lo sterminio di 30mila ebrei da parte dei nazisti. Secondo il comando militare di Kiev, le forze occupanti russe starebbero avanzando su tutti i fronti ma incontrerebbero la resistenza ucraina che starebbe infliggendo loro numerose perdite.

Onu: almeno 136 civili uccisi di cui 13 bambini

Sono almeno 136 i civili che sono stati uccisi finora dall’invasione russa in Ucraina iniziata giovedì scorso. Lo hanno detto le Nazioni Unite, secondo quanto riporta la Bbc, precisando che tra i morti dovrebbero esserci 13 bambini. Ma secondo un portavoce dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, Liz Throssell, i morti reali dovrebbero essere molti di più. A Mariupol il sindaco segnala più di 100 civili feriti. Più di 450mila persone sono finora entrate in Polonia dall’Ucraina da quando è iniziata l’invasione, secondo il vic ministro dell’interno polacco Pawel Szefernaker.

Zelensky: 6mila russi uccisi

Mentre Biden annuncia l’intenzione degli Usa di chiudere lo spazio aereo alla Russia, torna a farsi sentire il presidente ucraino Zelensky: quasi 6mila soldati russi sono stati dall’inizio del conflitto in Ucraina, giunto al settimo giorno, ha detto il presidente ucraino, nell’ultimo videomessaggio. Il leader ucraino ha continuato a insistere sul fatto che la Russia non possa vincere questa guerra con «bombe, attacchi e razzi», piovuti sulle città ucraine negli ultimi giorni. Mosca «mira a cancellare l’Ucraina, il Paese, la sua storia», ha aggiunto Zelensky, dopo che il memoriale dell’Olocausto di Babyn Yar a Kiev è stato colpito da un missile russo.



Sanzioni alle banche, Sberbank lascia il mercato europeo

C’è accordo in Ue sull’esclusione dal sistema Swift di sette banche russe. Gli istituti colpiti dalle sanzioni sono: Vtb Bank, Bank Rossiya, Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Sovcombank e Veb.rf. Nella lista non compaiono Gazprombank e Sberbank. Mosca lavora a un decreto per impedire agli investitori stranieri di lasciare il Paese. «Alla fine la pressione delle sanzioni diminuirà e chi non avrà fermato i suoi progetti nel Paese sarà vincitore», dice il primo ministro Mishustin. La banca russa Sberbank ha comunque deciso di lasciare il mercato europeo, secondo quanto riporta l’agenzia Interfax.