Ucraina, Macron verso Mosca: indispensabile avviare de-escalation

Il presidente francese, Emmanuel Macron, volerà il 7 febbraio a Mosca per un faccia a faccia con il suo omologo russo Vladimir Putin. L’obiettivo è avvicinarsi a una de-escalation della crisi che si sta consumando da settimane sui confini dell’Ucraina . «Sono settimane che leggo o sento dei grandi responsabili annunciare operazioni imminenti - ha detto Macron al Journal du Dimanche - L’intensità del dialogo che abbiamo avuto con la Russia e questa visita a Mosca sono di natura ad impedire che questo possa avvenire. Poi discuteremo dei termini della de-escalation. Bisogna essere realisti. Non otterremmo gesti unilaterali ma è indispensabile evitare un deterioramento della situazione prima di costruire meccanismi e gesti per ritrovare la fiducia reciproca».

L’ultimo incontro tra i due risale a maggio del 2018 a San Pietroburgo. Martedì il presidente francese si recherà a Kiev dove incontrerà il presidente Voldymyr Zelensky. «Il periodo recente - sottolinea Macron - ha confermato che quando decidiamo di non parlare, come è stata la scelta europea l’anno scorso mentre io e la cancelliere Angela Merkel proponevamo un summit Ue-Russia, non possiamo risolvere alcun conflitto. Perché si lascia altri a parlare in nostro nome e non possiamo contribuire alla nostra sicurezza collettiva».

Per Macron in questo momento segnato da tensioni e da un’escalation «il nostro ruolo deve essere preventivo: bisogna abbassare le tensioni con il dialogo e evitare un conflitto armato». Per il presidente francese «assicurare e garantire la sicurezza dei paesi baltici, della Polonia o della Romania è essenziale e costituisce una premessa. La sicurezza e la sovranità dell’Ucraina o di altri paesi dell’Ue non possono essere oggetto di alcun compromesso anche se è legittimo che la Russia ponga la questione della propria sicurezza».

WP: Mosca ha aumentato ulteriormente le truppe in Ucraina

Secondo il Washington Post, che cita fonti dell’intelligence statunitense, Mosca avrebbe ulteriormente aumentato le truppe al confine con l’Ucraina: sono stati schierati 83 gruppi di battaglioni tattici, con circa 750 militari ciascuno, contro i 60 di due settimane fa. Le truppe sono affiancate da decine di migliaia di persone per la logistica, il supporto aereo e quello medico. Finora gli Usa hanno stimato la presenza militare russa ai confini con l’Ucraina in 100mila uomini, l’intelligence occidentale in 130 mila. Il comando russo, sempre secondo fonti di intelligence Usa, avrebbe attualmente pronto il 70% delle truppe per poter avviare un’invasione in Ucraina.

Attendismo olimpico

L’intelligence Usa non pensa che Vladimir Putin abbia tuttavia preso la decisione finale di invadere ma ritiene che nel caso non muoverà fino alla seconda metà di febbraio, quando il terreno ghiacciato agevolerebbe il passaggio dei mezzi pesanti e le Olimpiadi invernali di Pechino saranno finite o quasi, evitando così di inimicarsi il presidente cinese Xi Jinping, che resta un alleato indispensabile. Proprio ieri, in occasione dell’inaugurazione dei Giochi Olimpici, il presidente cinese ha espresso il suo appoggio a Putin contro un’espansione della Nato a Est.