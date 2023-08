Ucraina, notizie in tempo reale. Nuovo raid di droni contro Mosca: nel mirino anche le navi. Usa, «non incoraggiamo gli attacchi ucraini in Russia»

17:47 Gmg: quasi 200 pellegrini africani scomparsi, erano attesi a Fatima

Avrebbero dovuto raggiungere Fatima, in Portogallo, ma non sono mai arrivati a destinazione. Sono 195 pellegrini africani, per i quali l’organizzazione della Giornata Mondiale della Gioventù (Gmg) di Lisbona ha espresso «preoccupazione» definendoli «scomparsi». L’ispettore Claudia Rosa, responsabile per gli Stranieri, ha spiegato in una conferenza stampa che si tratta di 168 persone provenienti da Capo Verde e di 27 dall’Angola.

«Si tratta di persone che sono entrate legalmente nel Paese, ma non sono arrivate a destinazione», ha precisato. «Stiamo raccogliendo informazioni al riguardo», ha aggiunto, spiegando che in eventi simili «è normale che alcuni non tornino nei paesi di origine». A riguardo, ha ricordato che cinque pellegrini di Cabinda, in Angola, hanno espresso il desiderio di non tornare nel loro Paese e hanno chiesto di essere accolti in Portogallo.