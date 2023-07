Nipote di Kadyrov capo della filiale russa di Danone, oligarchi interessati a Carlsberg

7:22 Autorità filo-russe, ”autostrada in Crimea chiusa per incendio”

È stata chiusa a causa di un “incendio” l’autostrada ’Tavrida’ in Crimea che collega Kerch a Sebastopoli. Lo ha annunciato su Telegram il governatore filo-russo della Crimea, Sergei Aksyonov. Le fiamme, la cui causa non è stata precisata, sono divampate in un centro di addestramento militare nel distretto di Kirovske. I media ucraini hanno parlato di esplosioni nel centro di addestramento, senza aggiungere dettagli in merito.