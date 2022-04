Gentiloni: ulteriori sanzioni a Mosca ma non nell’energia. Dagli Usa aiuti militari a Kiev per 300 milioni

Russia: stop a collaborazione con l’Iss



La Russia metterà fine alla sua collaborazione con la Stazione spaziale internazionale (Iss). Lo ha annunciato sui social media il capo di Roscosmos Dmitry Rogozin, spiegando che l’agenzia spaziale russa chiederà al Cremlino di non lavorare più con partner come la Nasa e l’Agenzia spaziale europea, ma anche con Canada e Giappone. «Le sanzioni non verranno rimosse. Considero questo inaccettabile. Prossimamente invieremo al governo russo le proposte di Roscosmos per mettere fine alla collaborazione con l’Iss», ha detto Rogozin.

Nuovi aiuti all’Ucraina

Le forze ucraine hanno respinto i russi in alcuni villaggi intorno a Chernihiv, al confine con la Bielorussia. E Zelensky accusa: «La Federazione Russa sta cercando di reclutare soldati anche in Crimea, con una violazione del diritto umanitario internazionale».

Intanto l’Ucraina prepara la controffensiva. Il Pentagono ha annunciato ieri sera che fornirà a Kiev fino a 300 milioni di dollari in più di aiuti militari, inviando anche armi di ultima generazione quali missili guidati da laser e droni “kamikaze”. Insieme agli alleati - secondo il New York Times - gli Usa contribuiranno poi, per la prima volta, a trasferire carri armati di fabbricazione sovietica destinati a rafforzare le difese dell’Ucraina nel Donbass. Dagli Usa arrivano in Ucraina anche maschere anti gas e tute protettive. Dopo l’approvazione del dl Ucraina l’ambasciatore russo ha affermato che «l’Italia spegne il fuoco con il cherosene».

Zelensky: oltre alla vittoria non accetteremo nessun risultato

«Una vittoria della verità significa una vittoria per l’Ucraina e gli ucraini. La domanda è quando finirà. Questa è una domanda profonda. È una domanda dolorosa. Oltre alla vittoria, il popolo ucraino non accetterà nessun risultato» ha detto il presidente ucraino Zelensky in un’intervista a Fox News. Alla domanda su che cosa «disposto ad accettare» al fine di garantire un accordo di pace, il presidente ucraino ha risposto: «Non scambiamo il nostro territorio. La questione dell’integrità territoriale e della sovranità è fuori discussione».

Restano le incognite, intanto, sulla paternità dell’attacco al deposito di petrolio a Belgorod, in Russia. Mosca venerdì ha accusato le forze armate ucraine che però hanno smentito. E il presidente ucraino, Zelensky si è rifiutato di rispondere alla domanda se abbia ordinato lui l’attacco, dicendo che non parla di nessun ordine che dà come comandante in capo.