Ucraina, nuovo tentativo di tregua: aperto corridoio di Sumy

Putin: non invierò riservisti e militari di leva

Il presidente russo Vladimir Putin riappare in televisione per rassicurare l’opinione pubblica interna, annunciando che non invierà riservisti e militari di leva in Ucraina. I soldati «professionisti» stanno raggiungendo «gli obiettivi prefissati» da Mosca. «Sono sicuro che stiano garantendo la sicurezza e la pace per il popolo russo in modo efficace», ha aggiunto Putin nel discorso televisivo trasmesso in occasione della Festa della Donna. Bandito, anche in questa occasione, il termine guerra: l’inquilino del Cremlino continua a parlare di «operazione speciale».

Macron e Scholz in pressing su Xi Jinping

In attesa del quarto round di colloqui fra i delegati russi e ucraini, si attende per giovedì l’incontro ad Antalya, il primo dall’inizio della guerra, fra i due ministri degli esteri nemici, il russo Serghei Lavrov e l’ucraino Dmytro Kuleba. A provare la mediazione, stavolta, dopo il silenzio caduto sul tentativo del premier israeliano Naftali Bennett, è il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. E mentre si stringe sempre più la morsa delle sanzioni sulla Russia e negli Stati Uniti potrebbe vedere la luce un accordo bipartisan in Congresso per boicottare il petrolio russo, in giornata il presidente Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz - ha annunciato l’Eliseo - incontreranno in un vertice in videoconferenza il leader cinese Xi Jinping. La speranza è che Pechino, alleato strategico di Mosca, possa tentare qualcosa. Se non un’iniziativa di mediazione che la Cina eserciti almeno la sua influenza sull’alleato russo.