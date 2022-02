Oggi colloqui Russia-Ucraina in Bielorussia. Putin allerta le difese nucleari

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il quinto giorno della guerra in Ucraina si apre con l’eco delle parole di Putin che ieri 27 febbraio ordinava l’allerta del sistema difensivo nucleare russo e l’annuncio oggi 28 febbraio dell’inizio dei negoziati in Bielorussia.

“In Bielorussia tutto è pronto per ospitare i negoziati Russia-Ucraina. In attesa dell’arrivo delle delegazioni”. E’ ciò che twitta stamattina il ministero degli Esteri bielorusso accompagnando l’annuncio dei negoziati tra Kiev e Mosca con una foto della sede a Gomel, al confine tra Ucraina e Bielorussia, nell’area del fiume Pripyat. La delegazione ucraina sarebbe già arrivata. Ma la posizione della Bielorussia resta ambivalente e drammatica perché mentre si propone come luogo di negoziazione, Minsk si starebbe preparando all’invio di soldati in Ucraina che andrebbero a unirsi agli alleati russi. Il dispiegamento potrebbe iniziare già oggi, secondo le dichiarazioni di un funzionario dell’Amministrazione Usa riportate nelle ultime ore dal Washington Post.

Sul terreno, il quinto giorno della guerra in Ucraina si apre con nuove esplosioni a Kiev e Kharkiv poco dopo le tre del mattino, dopo alcune ore di calma apparente. Sul terreno fonti ucraine riferiscono pure di un missile russo che ha colpito un edificio residenziale nel centro di Chernihiv, ma in mattinata l’esercito ucraino afferma che la Russia ha rallentato il ritmo dell’offensiva.

Nelle stesse ore si apprende che oggi 28 febbraio il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sentirà telefonicamente gli alleati per coordinare una risposta nella crisi ucraina. Non si fermano i contatti tra leader, con il presidente ucraino Zelensky che dice al telefono al premier britannico Boris Johnson “le prossime 24 ore saranno cruciali per l’Ucraina”, e poi lo scrive su Twitter.