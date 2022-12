Ucraina ultime notizie. Nuovo allarme aereo in tutto il Paese. Putin invita Xi in Russia: Dimostriamo a mondo nostri legami forti

9:33 Zelensky: lottiamo per valori Europa, è difficile ma Russia fallirà



’’Lottiamo per l’ Ucraina , per i valori che uniscono l’Europa e il mondo democratico, per il valore globale della vita. Per tutto ciò che lo stato terrorista sta cercando di distruggere’’. Lo ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky postando su Telegram una foto dei soccorritori in azione in Ucraina. ’’Non è facile, è difficile, ma sono fiducioso che ce la faremo e l’aggressione russa fallirà in modo che tutti gli altri potenziali aggressori del mondo non osino ripetere ciò che fa il russismo’’, ha aggiunto.