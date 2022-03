Ucraina ultime notizie. Tra oggi e domani terzo round negoziati Mosca-Kiev. Gazprom: transito del gas dall’Ucrania procede regolarmente

11:18 Funzionari locali, truppe russe non osservano cessate fuoco concordato



Le truppe russe non osservano il cessate il fuoco concordato lungo l’intero percorso del corridoio umanitario. Lo ha riferito il consiglio comunale di Mariupol secondo quanto riportato da Sky News. Il cessate il fuoco temporaneo è stato confermato nelle ultime ore e l’ Ucraina ha riferito che dovrebbe essere in vigore dalle 9 alle 16 ora locale. Tuttavia, i funzionari locali affermano che “sono in corso combattimenti” nella regione di Zaporizhzhia. “Stiamo negoziando con la parte russa per confermare il cessate il fuoco lungo l’intero percorso di evacuazione”, ha riferito ancora il consiglio comunale della città.

Secondo invece il vicesindaco di Mariupol, Serhiy Orlov, “pensiamo che tra le 7.000 e le 9.000 persone possono scappare in autobus e in auto privata, se il cessate il fuoco regge. Non ci sono treni in funzione perché le infrastrutture ferroviarie sono state distrutte dalle truppe russe”, ha aggiunto sottolineando di non avere “ancora alcuna garanzia da parte russa che il cessate il fuoco continuerà domani. Stiamo lavorando su questo ora”.