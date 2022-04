Ucraina, oggi riprendono i negoziati. Putin all’Ue: «Nuove sanzioni? Pagherete»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le forze russe si stanno preparando a sferrare «possenti attacchi» contro il Donbass e il sud dell’Ucraina, a cominciare da Mariupol: lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un nuovo messaggio video. Siamo al 37esimo giorno di conflitto con la Russia: dovrebbero riprendere i negoziati a distanza e, alle 10, dovrebbe aprire il corridoio umanitario per l’evacuazione di Mariupol. Intanto si è saputo di una confisca per mano russa di 14 tonnellate di aiuti umanitari. Un miliziano italiano di 46 anni, Edy Ongaro, che combatteva con le forze separatiste del Donbass, è rimasto ucciso da una bomba a mano. Più tranquilla nelle ultime ore la situazione a Kiev. Zelensky ha licenziato due suoi generali, bollandoli come traditori.

In fiamme deposito di petrolio in Russia

Un incendio si è sviluppato su otto depositi di petrolio nella regione di Belgorod, in territorio russo non lontano dal confine ucraino, e Mosca ne attribuisce la responsabilità all’attacco di due elicotteri delle forze ucraine, entrati nello spazio aereo russo a bassa quota. Lo afferma il governatore dell’Oblast di Belgorod che confina con la regione ucraina di Kharkiv, citato dalla Tass. Non ci sono vittime, ha detto il governatore Vyacheslav Gladkov. Vi sarebbero almeno due feriti.

Putin rilancia sul gas in rubli

Tutt’altro che tranquillo il versante diplomatico. Il presidente russo Vladimir Putin lancia la «guerra del gas» mentre prosegue ll conflitto in Ucraina, imponendo per decreto ai Paesi «ostili» il pagamento in rubli, pena la sospensione delle esportazioni. L’Ue respinge quello che considera un «ricatto». Il premier italiano Mario Draghi sente il cancelliere tedesco Olaf Scholz: ne esce un sì alle sanzioni e a un approccio unitario. Francia e Germania pretendono il rispetto dei contratti e «si preparano a reagire all’eventuale shock energetico» provocato dal Cremlino. Gli Usa sulla stessa linea. In giornata il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio sarà in in Azerbaijan per rafforzare le intese energetiche, dopo le missioni in Algeria, Qatar, Congo, Angola e Mozambico.

Mosca avverte l’Ue: azioni ostili avranno risposte dure

Mosca continua a fare la voce grossa con l’Occidente. «Confermiamo che qualsiasi ulteriore azione ostile da parte dell’Ue e dei suoi Stati membri incontrerà inevitabilmente una dura risposta». In risposta alle sanzioni, Mosca ha deciso di vietare l’ingresso ai leader europei. Washington intanto ha annunciato nuove sanzioni, aggiungendo alla lista 13 individui e varie entità russe. Alla vigilia del vertice Ue-Cina, l’Europarlamento spera che l’Unione possa «convincere Pechino a non aiutare Mosca ad aggirare le sanzioni» e a «utilizzare tutta la sua influenza per arrivare a un cessate il fuoco immediato». La presidente del parlamento europeo Roberta Metsola vola a Kiev per una visita ufficiale.

Gli Usa non riconosceranno il referendum in Ossezia

Dagli Stati Uniti, intanto, arriva un altro messaggio a Mosca: Washington non riconoscerà il risultato del referendum dell’Ossezia del Sud, territorio internazionalmente riconosciuto come parte della Georgia, per unirsi alla Federazione russa, in programma per i prossimi giorni. Lo afferma il Dipartimento di Stato. «Non riconosceremo il risultato degli sforzi della Russia o dei suoi mandatari per dividere il territorio sovrano della Georgia», afferma il portavoce del Dipartimento di Stato, Ned Price.