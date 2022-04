Ucraina, oltre 17mila studenti accolti nelle scuole italiane

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Sono attualmente 17.441 i minori ucraini accolti nelle scuole italiane: 3.494 nella Scuola dell’infanzia, 8.204 nella Primaria, 4.200 nella Secondaria di I grado, 1.543 nella Secondaria di II grado. Le regioni che hanno accolto più alunni sono: Lombardia, Emilia-Romagna, Campania e Piemonte. I dati arrivano dal ministero dell’Istruzione. Nel frattempo la commissione Cultura della Camera ha approvato una risoluzione per proseguire l’attività d’accoglienza negli istituti scolastici anche d’estate.

La risoluzione

«La Commissione Cultura ha appena approvato una risoluzione a mia prima firma che impegna il governo a tenere aperti gli istituti scolastici durante il periodo estivo. A supporto dei quasi 40.000 minori ucraini arrivati in Italia, è necessario tenere aperte le nostre scuole per continuare il prezioso lavoro di integrazione didattica, linguistica e culturale”: così Vittoria Casa, presidente commissione Cultura Scienza e Istruzione a Montecitorio. «È inoltre previsto che le attività scolastiche siano programmate in base a un coinvolgimento delle varie realtà del territorio. Mai come in questo momento l’integrazione deve passare per un forte sentimento di comunità», conclude Vittoria Casa.