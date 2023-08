Ucraina, Papa Francesco: obiettivo pace. Anche le transessuali sono figlie di Dio

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Dopo la visita del cardinale Zuppi a Washington, la prossima tappa prevista è Pechino, perché entrambe detengono anche la chiave per abbassare la tensione del conflitto. Tutte queste iniziative sono ciò che io chiamo ’un’offensiva per la pace’». Lo ha detto Papa Francesco in una colloquio con la rivistaa ’Vida Nueva’, nel corso del suo viaggio in Portogallo. «Inoltre, per novembre, prima che si tenga a Dubai il Summit sul clima delle Nazioni Unite, stiamo organizzando un incontro di pace con i leader religiosi ad Abu Dhabi. Il cardinale Pietro Parolin sta coordinando questa iniziativa, che vuole svolgersi fuori dal Vaticano, in un territorio neutrale che invita tutti all’incontro», ha sottotlineato il Papa.

Nominerò rappresentante permanente per pace Kiev-Mosca

«Sto pensando di nominare un rappresentante permanente che funga da ponte tra le autorità russe e ucraine. Per me, in mezzo al dolore della guerra, è un grande passo», ha detto Papa Francesco in un colloquio con la rivista ’Vida Nueva’. «Il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna - ha sottolineato - sta lavorando molto come responsabile dei dialoghi. È già andato a Kiev, dove si mantiene l’idea della vittoria senza optare per la mediazione. È stato anche a Mosca, dove ha trovato un atteggiamento che potremmo definire diplomatico da parte della Russia. Il progresso più significativo che è stato realizzato riguarda il ritorno dei bambini ucraini nel loro paese. Stiamo facendo tutto ciò che è in nostro potere per garantire che ogni membro della famiglia che chiede il ritorno dei propri figli possa farlo».

Tempi non maturi per Concilio III

Papa Francesco è convinto che «le cose non sono mature per un Concilio Vaticano III. E non è nemmeno necessario in questo momento, dal momento che il Vaticano non è ancora stato avviato il II», ha detto il Pontefice sulla rivista. Il Papa condivide le sue preoccupazioni in un ampio colloquio in cui passa in rassegna le questioni principali dell’agenda internazionale e della Chiesa, oltre ad analizzare questo decennio di pontificato. Intanto nella Capitale stanno per prendere il via i lavori per il Giubileo.

Chiesa: non si può riformare senza il Vangelo

«Non ho ancora osato porre fine alla cultura di corte in Curia», ha detto Papa Francesco nel corso del colloquio con la rivista ’Vida Nueva’. «Non possiamo riformare la Chiesa senza il Vangelo». Preoccupato per la “rigidità” di alcuni settori ecclesiali, Francesco ha invitato a «smascherare i profeti di confusione. Tutte queste proposte di ’lattosio cattivo’ devono essere abbassate con argomentazioni chiare». Parlando della «teologia stagnante da manuale», ha avvertito che «è facile che l’ideologia si insinui e alcuni movimenti si vestono di un’aria restaurazionista, con molto apparente misticismo, ma anche con molta corruzione». Riguardo alla responsabilità del pastore di oltre 1,3 miliardi di cattolici, assicura che i problemi «non mi hanno mai tolto il sonno».

Al lavoro per i prossimi viaggi in Kosovo e Argentina

Papa Francesco ha rivelato in una intervista alla rivista ’Vida Nueva’, i suoi programmi di viaggio oltre a quelli ufficialmente annunciati. «Stiamo lavorando in Kosovo, ma non è definito». Riguardo all’Argentina, rivela che «posso confermare che è in programma, vedremo se si potrà fare, una volta terminato l’anno elettorale. In questo momento penso solo all’Argentina e forse all’Uruguay. Ci sono stati diversi tentativi, ma le elezioni hanno vanificato la visita». A proposito di una futura visita in Spagna, invece, chiarisce: «Non andrò in nessun grande paese d’Europa finché non finisco con i piccoli. Ho iniziato con l’Albania e anche se sono andato a Strasburgo, non sono andato in Francia. Anche se vado a Marsiglia, non vado in Francia».