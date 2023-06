Ucraina, la Spagna invia tank Leopard. Kiev: «Mosca ha rapito 150 bambini nel Luhansk»

8:22 Mosca esporta prodotti alimentari anche senza accordo su grano

La Russia non vede alcun vantaggio nell’essere parte dell’accordo sul grano del Mar Nero, ma continuerà ad adempiere alla sua missione umanitaria di esportare prodotti alimentari verso i mercati esteri. Lo ha dichiarato alla Tass la vice primo ministro russa Viktoria Abramchenko. “Vediamo che questo accordo sul grano non comporta alcun vantaggio per la Russia - ha spiegato la vice premier - Ma, allo stesso tempo, stiamo adempiendo a tutti i nostri obblighi. Ci rendiamo conto che dei prodotti alimentari extra che abbiamo, quelli che possiamo vendere a livello globale, hanno molto bisogno i nostri partner, paesi amici, paesi in via di sviluppo e grandi paesi. Ecco perché, ovviamente, continueremo ad adempiere alla nostra parte umanitaria della missione di fornire cibo”.