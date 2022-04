Von der Leyen verso Kiev. Dagli Usa migliaia di missili all’Ucraina

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

È il giorno di Ursula von der Leyen a Kiev. La presidente della commissione Ue sarà nella capitale ucraina oggi per incontrare il presidente Volodymyr Zelensky, che intanto avverte che la situazione a Borodyanka, vicino a Kiev, è «molto più orribile» che a Bucha. Dalla procura di Ucraina, inoltre, si viene a sapere che 26 corpi sono stati estratti da due condomini bombardati dai russi. «È difficile prevedere quanti morti ci saranno», ha detto il procuratore generale Iryna Venediktova.

Zelensky ha poi lanciato un appello alle ambasciate: «Tornate a Kiev, continuate il vostro lavoro. È un segnale alla Russia che Kiev è nostra». L’ambasciatore della Lituania in Ucraina, Valdemaras Sarapinas, è tornato a Kiev ieri dopo aver lavorato per oltre un mese da Leopoli (ovest). La Lettonia ha annunciato che la sua ambasciata a Kiev ha ripreso le sue attività e che l’ambasciatore vi farà rientro presto dopo consultazioni a Riga.

Loading...

Pentagono: Putin ha rinunciato alla presa di Kiev

Il presidente russo Vladimir Putin ha rinunciato a conquistare Kiev. Lo ha detto giovedì 7 aprile, durante un’audizione parlamentare, il ministro della Difesa statunitense, Lloyd Austin. «Putin pensava che avrebbe potuto conquistare molto rapidamente l’Ucraina, catturare molto rapidamente questa capitale. Si era sbagliato», ha detto il capo del Pentagono. «Penso che Putin abbia rinunciato ai suoi sforzi per catturare la capitale e ora sia concentrato nel sud e nell’est del Paese». Intanto nuove esplosioni sono state registrate a Odessa, mentre il presidente ucraino Zelensky ha ventilato l’ipotesi che la Russia stia preparando a Mariupol una «risposta speculare» allo shock di Bucha.

In giornata Von der Leyen in Ucraina

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen sarà in giornata a Kiev per esprimere il suo «sostegno incrollabile» all’Ucraina nella lotta contro l’invasione russa. «Il popolo ucraino merita la nostra solidarietà. È per questo motivo che andrò a Kiev», ha detto von der Leyen durante una conferenza stampa a Stoccolma. Previsto un incontro con il presidente Zelensky. Da parte sua l’assemblea generale dell’Onu ha approvato la sospensione della Russia dal Consiglio per i diritti umani. Nella risoluzione proposta da Usa e Gran Bretagna - tra i co-sponsor anche l’Italia - si esprime «grave preoccupazione per la crisi umanitaria in Ucraina, in particolare per le notizie di violazioni e abusi del diritto internazionale umanitario da parte di Mosca», a partire proprio da Bucha.

Gli Usa sanzionano due società statali russe

Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni contro due società statali russe coinvolte nella guerra in Ucraina: lo ha reso noto il segretario di Stato Antony Blinken in un comunicato. Le sanzioni includono anche filiali e membri del consiglio di amministrazione di una di queste società, ha precisato Blinken. La misura prende di mira quella che secondo Washington è la più grande compagnia di costruzioni navali russa, la United Shipbuilding Corporation (Usc), 28 sue filiali e otto membri del suo consiglio di amministrazione, nonché la società russa di estrazione di diamanti, Alrosa. «La Usc è una delle più grandi imprese statali russe e ha sviluppato e costruito le navi da guerra che hanno bombardato le città ucraine», ha affermato Blinken nella nota. «Alrosa è una società di estrazione di diamanti, controllata dal governo russo, i cui proventi aiutano a finanziare la guerra del governo russo e le atrocità contro l’Ucraina», ha aggiunto.