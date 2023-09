Ucraina, perché la Cina è diventata la miglior alleata del Vaticano per la pace

Ascolta la versione audio dell'articolo

“Fumata bianca” per il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei ed arcivescovo di Bologna.

Questa volta l'“Habemus Papam!” di Sua Eminenza si chiama Cina: potrebbe sembrare un paradosso, ma proprio Pechino è diventata la migliore alleata della Santa Sede che da mesi sta cercando - grazie alla mediazione del cardinale che si è mosso su sollecitazione di Papa Francesco – di trovare in tutti i modi quel ramoscello d'ulivo in grado di porre fine alla guerra tra Russia ed Ucraina.

Dopo essere stato a Kiev e a Mosca, Zuppi è così andato a Pechino dove ha visto Li Hui, rappresentante speciale cinese per gli affari euroasiatici: l'incontro è andato molto bene.

Me l'ha direttamente confermato lo stesso capo dei vescovi italiani che, ad una mia precisa domanda sull'esito dell'incontro cinese, ha così risposto: «Direi molto bene».

E, anche se per porre definitivamente fine al conflitto ci vorranno, forse, molti altri mesi (si parla della primavera del prossimo anno), la pace sembra adesso più vicina anche perché soprattutto Putin non è più cosi sicuro, dopo un anno e mezzo di guerra, della vittoria finale su Zelensky e non è un caso che Vladimir si sia incontrato in queste settimane con i suoi alleati storici, il cinese Xi Jinping ed il nordcoreano Kim Jong-un, che si sono subiti mossi per trovare anche loro una via di pace.