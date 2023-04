Ucraina, un piano Marshall per la rinascita

Abbiamo l’ambizione di diventare un hub digitale d’Europa. Per le aziende IT, il Governo d’Ucraina offre le condizioni tra i più favorevoli in termini di tasse e regolamenti. Il numero di specialisti cresce ogni anno quasi più velocemente al mondo, e questo apre nuovi orizzonti per gli investimenti e la cooperazione.

Abbiamo un piano ambizioso per essere pienamente preparati per l’adesione all’Ue in due anni. Siamo fiduciosi che vinceremo la guerra e libereremo le nostre terre.

Siamo sicuri che, insieme ai nostri alleati, attueremo un programma di recupero di emergenza che andrà a beneficio non solo d’Ucraina, ma dell’Italia e di tutta l’Europa. The future starts today, not tomorrow, Il futuro comincia adesso, non domani.

Primo ministro dell’Ucraina

