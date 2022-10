Ucraina, il «piano di pace» proposto da Elon Musk fa infuriare Zelensky

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il funanbolico e contestabile patron di Tesla Elon Musk ha attirato l’ira degli ucraini - a cominciare dal presidente Volodymyr Zelensky - per una serie di post su Twitter che esortano l’Ucraina a cercare una soluzione negoziata all’invasione della Russia e a cedere la Crimea per sempre.

Musk ha infatti lanciato due sondaggi su Twitter. In uno - il secondo per tempi di pubblicazione - chiede se sia giusto domandare ai cittadini delle aree occupate dell’Ucraina orientale recentemente annessa al Cremlino – più la Crimea, che Mosca ha conquistato nel 2014 – di decidere se vogliono vivere in Russia o in Ucraina.

Non vi diciamo i risultati del sondaggio, per non influenzarvi nel caso decidiate di esprimere la vostra opinione.

Il “piano di pace” targato Musk

Il “piano di pace” del vulcanico Elon è espresso in un altro sondaggio, che riportiamo tradotto:



- Rifare le elezioni delle regioni annesse sotto la supervisione delle Nazioni Unite. La Russia se ne va se questa è la volontà del popolo.

- La Crimea fa formalmente parte della Russia, come lo è stata dal 1783 (fino all’errore di Krusciov).

- Assicurazione dell’approvvigionamento idrico in Crimea.

- L’Ucraina rimane neutrale.

Anche qui, non riveliamo i risultati del sondaggio, che quando scriviamo (ore 11.15 di martedì 4 ottobre) è ancora aperto.