Ucraina, Zelensky a Granada per vertice Cpe. Presidente Slovacchia ferma nuovi aiuti a Kiev

08:26 Kara-Murza, il regime di Putin deve cadere

“Se non parliamo dei prigionieri politici, gli faranno le stesse cose orribili che gli stanno facendo ora, ma non lo saprà nessuno. Faranno la fine di Berezikov, torturato a morte in carcere per aver affisso volantini ucraini”. Così alla Stampa Evgenia Kara-Murza, moglie del giornalista e oppositore di Putin condannato a 25 anni per alto tradimento e incarcerato in Siberia.

“Bisogna parlare di tutti, bisogna rendere pubblici i casi concreti - aggiunge - A volte una pressione permanente permette di ottenere un piccolo miglioramento: assistenza medica, una visita dei familiari. Le sanzioni personali sono un ottimo strumento - dice ancora - I russi perseguitati per aver denunciato la guerra sono il volto dell’altra Russia. Ma non è vero che sono pochi. Esistono anche i partigiani, che incendiano i commissariati militari o bloccano i treni carichi di armi.

La nostra Free Russia Foundation lavora con la società civile, i gruppi di attivisti, persone che parlano con altre persone. Rischiano tantissimo e quindi spesso non possono rendere pubblica la loro attività”. “Per un governo in esilio - prosegue - ci vorrebbero le elezioni, non possiamo autonominarci se vogliamo rimanere democratici. Abbiamo le nostre divergenze, non dobbiamo diventare un partito unico. Si tratta di agire insieme, per fermare la guerra e liberare la Russia dal regime di Putin”. “L’Ucraina deve vincere, deve ottenere la pace alle sue condizioni - conclude - Un Paese aggredito non può cedere territori all’aggressore per placarlo. Putin ha già dimostrato che non si ferma, a meno che non venga fermato. Non possiamo contare su una trasformazione del regime di Putin, e quindi deve cadere”.