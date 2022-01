Ucraina, in programma riunione del Consiglio di sicurezza dell’Onu. Ma la Russia si oppone

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si riunirà lunedì 31 gennaio, su richiesta degli Stati Uniti, per discutere della questione ucraina. L’ambasciatore statunitense Linda Thomas-Greenfield ha affermato che le azioni della Russia rappresentano «una chiara minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali e alla Carta delle Nazioni Unite». I membri del Consiglio «devono esaminare attentamente i fatti e considerare ciò che è in gioco per l’Ucraina, per la Russia, per l’Europa e per gli obblighi e i principi fondamentali dell’ordine internazionale se la Russia dovesse invadere ulteriormente l’Ucraina», ha affermato lo scorso giovedì nell’annunciare l’incontro.



Il viceambasciatore russo delle Nazioni Unite Dmitry Polyansky ha risposto su Twitter: «Non ricordo un’altra occasione in cui un membro del Consiglio di sicurezza (Unsc) ha proposto di discutere sulla base di accuse e ipotesi infondate. Si spera che i colleghi dell’Unsc non sosterranno questa trovata propagandistica, vergognosa per la reputazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite».

Loading...

L’intervento di Polyansky suggerisce che la Russia potrebbe iniziare la riunione chiedendo un voto procedurale sull’opportunità di proseguire la discussione. Per bloccare l’incontro, la Russia avrebbe bisogno del sostegno di nove dei 15 membri del Consiglio di sicurezza.

Un alto funzionario dell’amministrazione Biden ha affermato che gli Stati Uniti sono in contatto regolare con i membri del consiglio ed è «fiducioso» che ci sia «supporto più che sufficiente» per tenere la riunione. «Questo genere di “ diplomazia preventiva” è esattamente ciò che il consiglio dovrebbe fare e penso che gli stati membri lo capiscano», ha detto ancora il funzionario, che ha preferito restare anonimo.

Cina: ci opponiamo alla riunione, negoziati già in corso

L’ambasciatore cinese alle Nazioni Unite Zhang Jun ha detto che Pechino sostiene Mosca nell’opporsi a una riunione del consiglio. «Entrambe le parti hanno mostrato la volontà di continuare i negoziati», ha detto nella giornata di venerdì a diversi giornalisti. «Lasciate che risolvano le differenze attraverso il dialogo, attraverso i negoziati». «La Russia ha detto chiaramente che non ha intenzione di fare una guerra» e il Consiglio di sicurezza dovrebbe «aiutare a ridurre le tensioni invece di aggiungere benzina al fuoco», ha detto ancora Zhang.